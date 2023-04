https://sputniknews.lat/20230427/una-escritora-testifica-contra-trump-por-presunta-violacion-destruyo-mi-reputacion-1138691565.html

Una escritora testifica contra Trump por presunta violación: "Destruyó mi reputación"

Una escritora testifica contra Trump por presunta violación: "Destruyó mi reputación"

La escritora y periodista estadounidense Elizabeth Jean Carroll testificó ante un jurado como parte del caso en el que acusa al expresidente Donald Trump de... 27.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-27T08:31+0000

2023-04-27T08:31+0000

2023-04-27T08:45+0000

internacional

donald trump

nueva york

eeuu

abuso sexual

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0b/18/1132863276_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ae4e3371e880381629e05d1f2d2c7be0.jpg

"Trump me violó", aseguró Carroll ante los miembros del jurado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.En palabras de la escritora, el republicano la agredió sexualmente en un probador de la tienda de lujo Bergdorf Goodman, en la Quinta Avenida de Manhattan.El expresidente de Estados Unidos rechazó las acusaciones en dos publicaciones en la red social Truth Social."El caso E. Jean Carroll, Sra. Bergdorf Goodman, es una estafa inventada. Su abogado es un operador político, financiado por un gran donante político que dijeron que no existía", escribió Trump. "Esta es una historia fraudulenta y falsa ¡una cacería de brujas!", añadió el expresidente.Por tratarse de un juicio de naturaleza civil, el juicio de Elizabeth Jean Carroll no derivará en un proceso penal. Sin embargo, si Donald Trump pierde el juicio sería la primera vez que al exmandatario se le considere responsable de una acusación por abuso sexual.

https://sputniknews.lat/20230331/de-que-va-el-caso-de-trump-y-por-que-la-decision-de-un-gran-jurado-de-nueva-york-es-importante-1137550851.html

nueva york

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, nueva york, eeuu, abuso sexual