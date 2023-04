https://sputniknews.lat/20230429/la-caida-del-dolar-es-innegable-cuando-el-fmi-reconoce-el-fracaso-de-las-sanciones-antirusas-1138804067.html

"El dólar no es tan sólido como decían sus ideólogos": así resiste Rusia las sanciones

Si el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce que las sanciones económicas impuestas a Moscú por el conflicto en Ucrania no funcionaron, esto implica que... 29.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-29T00:25+0000

2023-04-29T00:25+0000

2023-04-29T01:03+0000

El FMI publicó este 28 de abril un informe en el que señala que Europa padeció las sanciones económicas contra Rusia al verse limitada su oferta de recursos energéticos, mientras que Rusia "ha demostrado ser más resiliente a las sanciones de lo que muchos analistas inicialmente esperaban".El organismo global destaca que, pese a la caída de su economía durante el segundo trimestre del 2022, el país euroasiático logró mejorar sus indicadores en el tercer y cuarto trimestre, logrando que su Producto Interno Bruto (PIB) se redujera únicamente 2,1%, muy por debajo de las estimaciones que incluso hizo el Banco Central ruso."La gran mejora en términos de comercio y volúmenes de exportación de petróleo y gas resilientes impulsaron los ingresos en este rubro a máximos históricos y sostuvieron la economía de Rusia en 2022", subraya el FMI. Además, señala que "la habilidad de Rusia para redirigir las exportaciones de crudo de países sancionadores a países no sancionadores fue confirmada por información independiente, no oficial, mientras que los ingresos por exportación de gas también fueron elevados a pesar de su fuerte caída de volúmenes". Al respecto, el doctor en Economía Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Óscar Rojas, asegura que, si "instituciones conservadoras ortodoxas" como el FMI, reconocen un reacomodo de la economía, significa que gran parte del mundo occidental niega la inutilidad de la política de sanciones, pues en realidad está sucediendo todo lo contrario: la transformación económica ante el surgimiento de un orden multipolar "está más acelerada de lo que en realidad se acepta".Y es que, después de la Segunda Guerra Mundial, "se estableció el control unilateral por parte de la economía estadounidense" en todo el orden económico mundial, por lo que, "en ese contexto de unilateralidad, fue cuando las sanciones funcionaron", puntualiza el también director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo. Medios especializados como The Economist explicaron recientemente que las políticas de sancionar contra Moscú fracasaron por dos elementos principales. El primero, porque "siempre han existido grandes agujeros en el régimen de las sanciones". Y el segundo, porque la economía y el comercio ruso son versátiles, pues encontraron la manera de sobrevivir e incluso fortalecerse en canales alternativos que no se suscribieron a las sanciones de Washington y sus socios de la Unión Europea (UE). Aunado a ello, la búsqueda de alternativas económicas impulsó a otras monedas como el yuan chino, divisa con las que se pagaron el 16% de las exportaciones rusas durante 2022, y permitieron, además, la consolidación de sistemas de pagos interbancarios alternativos al SWIFT, como es el caso del CIPS, un modelo similar gestionado por Pekín.En este sentido, Óscar Rojas considera que el conflicto en Ucrania y las subsecuentes sanciones económicas aceleraron el proceso de desdolarización que ya se había iniciado a partir de la crisis económica de 2008 y que tomó impulso tras la llamada Primavera Árabe.La tendencia a la desdolarización de la economía mundial ha sido observada por diversos especialistas y hasta aceptada por la propia secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, quien reconoció que las sanciones económicas aceleran esta tendencia.Pese a ello, aún no hay un reconocimiento tácito de este fenómeno, ya que un sistema imperial funciona en dos vías, la administrativa, donde entran instituciones como el propio FMI, y la ideológica, donde entran en juego los medios de comunicación con los que se "sostiene la conceptualización del modelo anterior", explica Rojas.En este contexto, y ante el llamado de algunos países a no depender de la divisa de Estados Unidos, el especialista considera que "ya se prefigura una crisis de reordenamiento [económico]", mismo que podría verse materializado de forma clara para 2050, o antes, si ocurren fenómenos que aceleran la integración multipolar y que incluso lleven a la Unión Europea a replantear los términos de uso de una moneda única."Yo me atrevería a decir que, si bien no es el regreso a las monedas nacionales, pudiera ser una refundación de un esquema de monera única, pero tendría que ser bajo otros términos", concluye el experto.

