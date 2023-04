https://sputniknews.lat/20230429/las-autoridades-polacas-irrumpen-en-el-colegio-de-la-embajada-rusa-en-varsovia-1138825534.html

Moscú responderá duramente a la incursión polaca en la escuela de la Embajada rusa

Los representantes del ayuntamiento y los policiales exigieron abrir las puertas del edificio, pero recibieron la negativa de la parte rusa y comenzaron a romperlas. Al irrumpir en el colegio, las autoridades polacas bloquearon la entrada con una cadena de hierro para que los diplomáticos no se pueda sacar la propiedad de la Embajada rusa dentro del edificio. El ministro consejero ruso, Andréi Ordash, que llegó al lugar junto con los representantes de la misión diplomática, calificó de ilegal la decisión de confiscar el edificio y advirtió de medidas de represalia. Señaló que los empleados del colegio, según la demanda polaca, deben abandonar el edificio antes de las 18:00 hora local (GMT+2). A su vez, el embajador ruso en Varsovia, Serguéi Andréyev, condenó las acciones polacas e indicó que violan la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Moscú, continuó, protestará ante Varsovia por la irrupción en el colegio de la Embajada rusa.El Ministerio de Exteriores polaco solicitó antes a las autoridades gubernamentales competentes confiscar "dos objetos inmobiliarios que no se utilizan para fines diplomáticos y consulares y que son propiedad ilegal de la Federación de Rusia". Además, esta semana la Fiscalía de Polonia confiscó los fondos de las cuentas de la embajada y de la oficina comercial de Rusia en el país tanto en dólares como en eslotis polacos. Estos fondos estaban congelados desde febrero por sospecharse que presuntamente se estaban utilizando para financiar el terrorismo. Al mismo tiempo, según Andréyev, nadie se dirigió a la misión diplomática para pedir explicaciones. La parte polaca no llevó a cabo ninguna acción de investigación ni presentó ningún motivo para incautar el dinero.El embajador ruso en Varsovia, Serguéi Andréev calificó esta decisión de "una fragante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas".

