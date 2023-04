https://sputniknews.lat/20230429/momias-egipcias-de-ninos-revelan-una-gran-prevalencia-de-una-enfermedad-antigua-1138829187.html

Momias egipcias de niños revelan una gran prevalencia de una enfermedad antigua

La anemia era común entre los niños del antiguo Egipto, según indica nuevo estudio basado en análisis de las momias infantiles ubicadas en diferentes museos... 29.04.2023, Sputnik Mundo

La ciencia contemporánea evita desnudar los cuerpos momificados para no destruirlos. Así que los científicos usaron tomografías computarizadas para mirar de forma no invasiva a través de los vendajes de momias y descubrieron que siete de las 21 momias infantiles tenían signos medibles de anemia, como una bóveda craneal frontal agrandada (el área del cráneo que alberga el cerebro).La anemia hemolítica crónica y la anemia por deficiencia de hierro suelen ser acompañadas de esta deformación, por lo cual, midiendo el grosor del hueso del cráneo, se puede detectar un engrosado atípico.Con esta técnica se puede observar la momia desde todo punto de vista y obtener más información sobre determinadas zonas.Según los investigadores, la anemia probablemente era común en el antiguo Egipto y fue causada por factores como la desnutrición, las infecciones o los trastornos genéticos. De hecho, algunos plantean la hipótesis de que el propio Tutankamón haya muerto por causa de anemia. Con ello, se destaca que "las muestras de anemia en los restos humanos del antiguo Egipto son raras". "La colección de momias infantiles investigadas no representaba a una población", aclaran los autores.Aunque no se puede determinar si fue la anemia la que condujo a la muerte de cada de los niños, los científicos estiman que "es probable que haya contribuido". Por ejemplo, un niño tenía ciertos cambios en la cara, presentes en talasemia, una enfermedad genética en la que el cuerpo de enfermo no puede producir la cantidad suficiente de hemoglobina.Se estima que los niños momificados murieron cuando tenían entre 1 y 14 años y vivieron durante varios periodos: la momia cronológicamente más antigua se remonta entre los años 2686 a. C. y 2055 a. C. y la mayoría de las momias datan del período entre el año 332 a. C. y el año 395 de nuestra era, subrayan los expertos.Cuando los humanos antiguos eran momificados, sus cuerpos se preservaron mucho mejor que los de enterrados y tienen más información, por eso nuevas técnicas informáticas seguirán mejorando la capacidad de detalle durante los exámenes científicos y proporcionarán más datos para futuros estudios sobre la vida en el antiguo Egipto.

