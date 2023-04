https://sputniknews.lat/20230430/ninguno-de-los-20-obuses-suministrados-por-italia-a-kiev-en-2022-estaba-operativo--1138852561.html

Ninguno de los 20 obuses suministrados por Italia a Kiev en 2022 estaba operativo

Mientras algunos de los países europeos están cumpliendo con sus promesas de suministrar armamento a Kiev en términos de números, algunos fallan en lo que... 30.04.2023, Sputnik Mundo

Así, ninguno de los 20 obuses autopropulsados que Italia entregó a Ucrania a principios de 2023 estaba en condiciones para su uso inmediato en el combate, informó un asesor anónimo del Ministerio de Defensa de Ucrania a Financial Times.El 26 de abril, Mijaíl Podoliak, alto asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reveló que el país sigue necesitando más armamento y equipamiento.El medio destaca que Kiev todavía no ha convencido a Washington para que le proporcione misiles guiados de precisión de largo alcance o cazas F-16, y "desde hace tiempo existe la preocupación de si dispondrá de munición y cañones de artillería suficientes".Si la contraofensiva ucraniana no cumple las expectativas de Occidente, los críticos de EEUU y otros países cuestionarán la viabilidad de seguir prestando apoyo militar a Ucrania y podrían empujarla a un compromiso con Moscú, apuntó el medio.En general, conseguir importantes avances territoriales frente a las fuerzas rusas sería probablemente una ardua tarea para Kiev, resumió.Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Numerosos países condenaron la operación y apoyan a Kiev con entregas de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.El Pentágono afirmó que Ucrania recibiría 31 tanques Abrams de EEUU, pero ninguno de ellos ha sido entregado hasta ahora y tardarán probablemente meses en llegar realmente al campo de batalla.

