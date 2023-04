https://sputniknews.lat/20230430/proyecto-6363-varshavianka-dentro-del-submarino-ruso-mas-sigiloso-de-su-clase-1138837586.html

Proyecto 636.3 Varshavianka: dentro del submarino ruso más sigiloso de su clase

El quinto submarino diésel-eléctrico de la clase Varshavianka del proyecto 636.3, construido para la Flota del Pacífico rusa, se botó el 27 de abril de los Astilleros del Almirantazgo de San Petersburgo, en una ceremonia a la que asistieron altos cargos navales y de la industria, entre ellos el comandante en jefe de la Armada, almirante Nikolai Yevmenov.Esta clase de submarinos de ataque, creada por la legendaria oficina de diseño rusa Rubín en San Petersburgo, es una variante modernizada del Proyecto 636, que a su vez es una mejora del Proyecto 877 Paltus (Kilo según la clasificación de la OTAN). Este último se creó y entró en servicio en el ocaso de la Guerra Fría, en la década de 1980, para enfrentarse a los grupos de ataque de la OTAN y acechar en las rutas marítimas transatlántica y del Pacífico.La última variante del sumergible, que comenzó a entregarse a la Armada rusa a mediados de la década de 2010, cuenta con todo lo que cabe esperar de un submarino de ataque moderno, incluido un sonar avanzado, seis tubos lanzatorpedos de 533 mm con una munición de 18 torpedos o 24 minas antibuque, misiles de crucero antibuque y de ataque a tierra Kalibr y una reserva de misiles tierra-aire portátiles Strela-3 e Igla-1.Sin embargo, son las características de diseño sigiloso de la serie Varshavianka las que han permitido que estos submarinos superen y duren más que sus competidores, tanto nacionales como extranjeros, y sigan siendo relevantes en el siglo XXI, donde, al igual que en los comienzos de la guerra submarina en el siglo XX, el objetivo principal sigue siendo evitar ser detectado por el enemigo.¿Por qué es tan sigiloso?Apodados Agujeros Negros por los observadores de defensa occidentales, los submarinos del Proyecto 636.3 presentan un diseño del casco que recuerda a una gota de agua, y un sistema de propulsión diésel-eléctrico aislado en una base de goma especial, lo que impide que toque el casco y, por tanto, que las vibraciones se conviertan en ruido de sonar. Los submarinos también están dotados de un revestimiento exterior de baldosas anecoicas, que amortiguan el ruido procedente del interior de estos buques.El diseño de estos submarinos, que es superado en características de sigilo quizá solo por el sumergible estratégico de misiles balísticos francés de clase Triomphant, les permite eludir las flotas enemigas, escabullirse de los buques y aviones de guerra antisubmarina (ASW). En el peor de los casos, pueden lanzar sus torpedos y misiles de crucero contra el enemigo antes de ser detectados.Las características furtivas del Varshavianka no son sólo teóricas. Una y otra vez, los países de la OTAN han desplegado buques de guerra, helicópteros ASW, boyas sonar y otros equipos para dar caza a los submarinos rusos.En un incidente ocurrido a principios de 2021, el sumergible Rostov del Don del Proyecto 636.3 desapareció de los sonares de la OTAN en el Mediterráneo, desatando una frenética búsqueda frente a las costas de Israel, Líbano y Siria. Una fuente militar informada afirmó a Sputnik que EEUU y sus aliados desplegaron "grandes fuerzas para buscar el submarino ruso, pero fue en vano. Esto significa que, en condiciones de hostilidades, están en el punto de mira, y esto les molesta enormemente". Un incidente similar tuvo lugar ese mismo año, cuando la Marina Real británica desplegó helicópteros especialmente equipados para encontrar un submarino ruso que acechaba al portaaviones HMS Queen Elizabeth en el Mediterráneo, pero estos fracasaron en la misión.Las variantes de la clase Varshavianka y su predecesor, el proyecto 877 Paltus, han demostrado su eficacia no solo en la Armada rusa, sino también en otras potencias navales, con más de 60 submarinos que están en servicio en las fuerzas navales de China, India, Irán, Vietnam, Argelia, Myanmar, Polonia y Rumanía. Rusia aún no ha exportado su Proyecto 636.3 al extranjero, pero los buques del Proyecto 636 han sido entregados a China, Vietnam y Argelia.Probados por el paso del tiempo, los submarinos del Proyecto 636 y 636.3 tienen otra gran ventaja sobre sus primos nucleares: el coste. Por ejemplo, mientras que un submarino de ataque rápido estadounidense de clase Virginia cuesta más de 3.450 millones de dólares, los Varshavianka (su variante de exportación del Proyecto 636) cuestan unos 200 millones de dólares cada uno, es decir, 17 veces menos.

