El papa Francisco se mostró abierto a devolver las obras de arte despojadas en la colonización

El papa Francisco se mostró abierto a devolver las obras de arte despojadas en la colonización

El líder de la Iglesia católica dijo, sin embargo, que había que analizar caso por caso. 01.05.2023

"En la medida en la que se pueda, por favor, hay que hacerlo", declaró el papa Francisco a los reporteros que lo acompañaban en el vuelo de regreso a Roma desde Budapest este domingo 30 de abril, tras una visita de tres días a Hungría.El dirigente religioso había sido cuestionado específicamente sobre las peticiones de los pueblos originarios de Canadá, que reclaman la devolución de numerosos objetos sustraídos a sus comunidades por parte de los misioneros adscritos al Vaticano para exhibirlos en la Exposición Misionera Vaticana de 1925.Francisco agregó que las negociaciones para devolver estas piezas "están en marcha". El propio primer ministro canadiense Justin Trudeau había elevado su pedido durante la visita del papa al país en julio del 2022. El papa agregó que el diálogo con los indígenas ha sido "muy fructífero".El acervo que se encuentra en los Museos Vaticanos asciende a 70.000 obras de valor incalculable, de acuerdo a una investigación publicada el año pasado por la agencia EuroNews.Sin embargo, Francisco, quien ha sido criticado por adoptar posiciones más reformistas y liberales con respecto a la tradición católica por parte de un sector de la Iglesia y diversos analistas, matizó sus palabras y afirmó que habría que analizar casa por caso y hacer un "discernimiento"."Si vienen los egipcios a reclamar no podemos devolverles el obelisco”, asentó en referencia al monumento ubicado en la plaza de San Pedro que fuese inaugurado el 10 de septiembre de 1586 por el papa Sixto."A veces las guerras y las colonizaciones hacen que se lleven cosas de los demás. Lo del Partenón ha sido un gesto justo se tenía que hacer", añadió, haciendo mención a la devolución de tres fragmentos del afamado templo ateniense que el Vaticano realizó el mes pasado.Francisco añadió que "en la medida que se pueda restituir, es necesario", ya que es un gesto que "es mejor hacerlo" pero "a veces no se puede por imposibilidad política o real". "Pero en la medida que se pueda, que se haga, por favor, para no habituarse a meter la mano en el bolsillo de los demás", concluyó.

