https://sputniknews.lat/20230501/mas-cerca-que-nunca-un-gran-destello-revela-un-agujero-negro-devorando-una-estrella--video-foto-1138880899.html

Más cerca que nunca: un gran destello revela un agujero negro devorando una estrella | Video, foto

Más cerca que nunca: un gran destello revela un agujero negro devorando una estrella | Video, foto

Con la mayor proximidad hasta la fecha, los astrónomos captaron el momento raramente visto en el que un agujero negro supermasivo primero destrozó y luego se... 01.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-01T18:53+0000

2023-05-01T18:53+0000

2023-05-01T18:53+0000

ciencia

🪐 astronomía

espacio

universo

galaxia

agujero negro

estrellas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/01/1138879880_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d70fbd7caf03aecede862dacea4559cf.jpg

Se trata del primer evento de este tipo captado con luz no convencional. En lugar de radiación óptica o de rayos X, el evento, denominado WTP14adbjsh, fue visto como una brillante llamarada infrarroja.El descubrimiento sugiere que podría haber eventos de disrupción de marea (TDE, por sus siglas en inglés) que nos estamos perdiendo simplemente porque estamos mirando en la parte incorrecta del espectro electromagnético.Los científicos encontraron el WTP14adbjsh, que no fue detectado por ninguno de los telescopios instalados para ver las llamaradas ópticas y de rayos X, en datos que el telescopio por infrarrojos espacial Neowise recolectó en 2014 y 2015. Se destacó que la forma en que la luz se encendía y se apagaba concordaba exactamente con la evolución de un TDE alrededor de un agujero negro supermasivo de unos 30 millones de veces la masa del Sol.Otro aspecto importante consiste en que la mayoría de los TDE detectados hasta la fecha se encontraban en un tipo de galaxias relativamente raro, en las más antiguas y estáticas, que no tienen mucho gas ni polvo en el espacio entre las estrellas.El WTP14adbjsh podría explicar por qué es así. Las galaxias con formación estelar tienen mucho polvo que oscurece sus centros. Los rayos X y la luz óptica no podrían penetrar este polvo. Pero la luz infrarroja, con sus longitudes de onda más largas, no se dispersa en las partículas de polvo, como lo hacen las longitudes de onda más cortas, y puede atravesarlas sin obstáculos.Por tanto, no es que las TDE prefieran galaxias que no tengan polvo, sino que no las buscaron en galaxias polvorientas con las herramientas adecuadas. Esto significa que podría haber todo un nuevo universo de estrellas desmembradas en luz infrarroja.

https://sputniknews.lat/20230329/descubren-uno-de-los-agujeros-negros-mas-grandes-jamas-detectados--video-1137479901.html

universo

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🪐 astronomía, espacio, universo, galaxia, agujero negro, estrellas