El presidente de Colombia propone a grupos armados "regionalizar" los ceses al fuego

El presidente de Colombia propone a grupos armados "regionalizar" los ceses al fuego

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso un cese al fuego territorial y progresivo que permita avanzar en su propuesta de "paz... 02.05.2023, Sputnik Mundo

"Los procesos de paz siempre tienen que llegar a un cese al fuego, sin eso no tiene sentido hablar de paz. En algún momento se tiene que dejar de disparar. Tenemos unas propuestas del lado nuestro, que tienen que ver con regionalizar los ceses al fuego. Progresivamente podrían aumentar en la geografía nacional y, también, periodizarlos", propuso el mandatario desde España, donde se encuentra en visita de Estado. Para Petro es necesario que se construya confianza en las mesas de diálogo que hay con distintos grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o algunas de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).Reforma agraria Asimismo, el presidente colombiano explicó el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno —y que define la hoja de ruta de lo que queda de mandato— no busca la expropiación, sino comprar predios a precio comercial con mecanismos más rápidos para el beneficio de los campesinos del país. "Nosotros no estamos proponiendo expropiación. Eso existe en la ley. No necesitamos ley para eso, eso ya está", manifestó el jefe de Estado, quien agregó: "Lo que sí queremos es la reforma de un artículo vigente de una ley que busca que podamos comprar rápidamente —no expropiar— a precio comercial". Petrpo llegó a Madrid el de 2 mayo acompañado de la primera dama, Verónica Alcocer, y fue recibido por una delegación del Gobierno español y miembros de la embajada colombiana en ese país. Al llegar a la capital española, el presidente se desplazó con su delegación hacia la Embajada, donde fue recibido con pancartas y gritos de júbilo de varios connacionales. Temas como la paz total, la transición energética, el turismo sostenible, el desarrollo en infraestructura y educación hacen parte de la agenda de trabajo que el presidente de la República cumplirá en España entre el 2 y el 5 de mayo.

