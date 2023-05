https://sputniknews.lat/20230502/exfuncionario-de-eeuu-si-kiev-usa-uranio-empobrecido-creara-un-problema-permanente-en-ucrania-1138912805.html

Exfuncionario de EEUU: si Kiev usa uranio empobrecido creará "un problema permanente" en Ucrania

El uso de municiones de uranio empobrecido en Ucrania provocará la contaminación del suelo, lo que podría convertirse en un problema permanente en todo el... 02.05.2023, Sputnik Mundo

El 25 de abril, el ministro británico de las Fuerzas Armadas, James Heappey, declaró que Londres había entregado a Kiev miles de proyectiles para los tanques Challenger 2, incluida munición de uranio empobrecido, pero no controla el uso de este tipo de munición.Señaló que se han demostrado los efectos del uranio empobrecido sobre la salud, en particular, cáncer y problemas de fertilidad.El uranio empobrecido es menos peligroso que el mercurio o el arsénico, pero durante la explosión se produce óxido de uranio, que contamina el ambiente y provoca enfermedades graves en las personas.Por su parte, Rusia ya ha enviado una nota a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre el suministro de material bélico a Ucrania. El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, señaló que cualquier cargamento que contenga armas con destino a Ucrania será un objetivo legítimo para Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, enfatizó que el abastecimiento masivo de armas a Ucrania no contribuye al éxito de las futuras negociaciones ruso-ucranianas y, por el contrario, tendrá un efecto negativo.

