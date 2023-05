https://sputniknews.lat/20230502/mision-china-encuentra-evidencia-de-agua-en-dunas-de-marte-1138892368.html

Misión china encuentra evidencia de agua en dunas de Marte

Misión china encuentra evidencia de agua en dunas de Marte

De acuerdo a hallazgos del rover Zhurong, el agua puede estar más extendida y ser más reciente de lo que se pensaba. 02.05.2023

De acuerdo al sitio especializado Phys, el descubrimiento destaca nuevas áreas potencialmente fértiles en las regiones más cálidas del llamado planeta rojo, donde las condiciones podrían ser adecuadas para que exista vida.La noticia llega días después de que los líderes de la misión reconocieran que el astromóvil Zhurong aún no se ha despertado desde que entró en hibernación hace casi un año."Es probable que sus páneles solares estén cubiertos de polvo, lo que ahoga su fuente de energía y posiblemente impida que el astromóvil vuelva a funcionar, explicó Zhang Rongqiao, diseñador jefe de la misión.Antes de que Zhurong se quedara en silencio, detectó dunas ricas en sal con grietas y costras, los responsables de la misión dijeron que probablemente se mezclaron con escarcha o nieve de la mañana que se derritió hace unos cientos de miles de años. Los expertos han tomado la noticia con gran excitación. Estudiar la estructura y la composición química de estas dunas puede proporcionar información sobre "la posibilidad de actividad del agua" durante este periodo, escribió un equipo de especialistas chino en un estudio publicado en Science Advances y citado por Phys."Lo notable del estudio es cuán jóvenes son las dunas", dijo en tanto el científico planetario Frederic Schmidt, de la Universidad de Paris-Saclay, que no formó parte del estudio. "Esta es claramente una nueva pieza de ciencia para esta región", añadió en un correo electrónico citado por el medio especializado.El astromóvil chino no encontró directamente agua en forma de escarcha o hielo. Pero Qin dijo que las simulaciones por computadora y las observaciones de otras naves espaciales en Marte indican que incluso hoy en día, en ciertas épocas del año, las condiciones podrían ser adecuadas para que aparezca agua.

