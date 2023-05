https://sputniknews.lat/20230503/amlo-senala-que-eeuu-deberia-investigar-los-hackeos-del-pentagono-al-ejercito-mexicano-1138970829.html

AMLO señala que EEUU debería investigar los hackeos del Pentágono al Ejército mexicano

AMLO señala que EEUU debería investigar los hackeos del Pentágono al Ejército mexicano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el Congreso de Estados Unidos debería realizar una investigación sobre los supuestos 'hackeos'... 03.05.2023, Sputnik Mundo

El mandatario latinoamericano consideró que, a pesar de que su par estadounidense Joe Biden es respetuoso con su Gobierno, ha notado una mayor injerencia de agencias extranjeras en territorio mexicano.López Obrador refirió que los supuestos hackeos a las dependencias mexicanas de seguridad no mejoran o fortalecen las relaciones entre las naciones. "No ayuda para que haya relaciones de respeto", subrayó.En abril pasado, el diario estadounidense The Washington Post publicó los documentos filtrados del Pentágono donde se hace referencia a un distanciamiento entre los secretarios de la Defensa y la Marina de México, debido a la decisión de encomendar al Ejército la vigilancia del espacio aéreo, un hecho que generó algunas controversias entre ambos aparatos militares del país latinoamericano. Ante ello, el 18 de abril, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dio a conocer que el Gobierno solicitaría por vía diplomática una explicación a Washington sobre los presuntos casos de espionaje del Pentágono a instituciones de seguridad mexicanas."Haremos un planteamiento por las vías diplomáticas adecuadas preguntando eso, hoy mismo, lo vamos a hacer pidiendo que se nos informe, se nos dé el detalle", aseguró Ebrard.Un día después, el 19 de abril, el presidente mexicano confirmó que sí había diferencias entre la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Sin embargo, dijo que ese tipo de discrepancias son normales en cualquier país. "¿Y qué? ¿Ellos [los estadounidenses] no se pelean allá? ¿Quieren más información? Hacienda se pelea con la Comisión Federal de Electricidad todos los días; Pemex con Hacienda; Economía con Hacienda, es de lo más normal. Claro que hay diferencias", declaró.

