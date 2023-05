https://sputniknews.lat/20230503/china-insta-a-eeuu-y-la-otan-a-pagar-la-reconstruccion-de-afganistan-1138954036.html

China insta a EEUU y la OTAN a pagar la reconstrucción de Afganistán

China insta a EEUU y la OTAN a pagar la reconstrucción de Afganistán

DOHA (Sputnik) — El enviado de China para Afganistán, Yue Xiaoyong, sostuvo que Estados Unidos y otras naciones de la OTAN, que durante años invadieron el país... 03.05.2023, Sputnik Mundo

internacional

china

eeuu

afganistán

El diplomático chino asistió a la reunión que mantuvo el secretario general de la ONU, António Guterres, con los enviados especiales para Afganistán de una veintena de países el 1 y 2 de mayo en Doha, Catar. Yue señaló que varios delegados plantearon en esa reunión que Estados Unidos debería financiar la reconstrucción de Afganistán tras años de la invasión, así como llamaron a descongelar los fondos del país centroasiático. Los asistentes a las consultas de dos días promovidas por la ONU abordaron los desafíos de Afganistán en materia humanitaria, así como las vías para el fortalecimiento de la estabilidad en ese país. Al referirse a un eventual reconocimiento del Gobierno afgano encabezado por los talibanes, el enviado chino enfatizó que su país no planea hacerlo."Para China el tema del reconocimiento del Gobierno establecido por el movimiento talibán no está en la agenda inmediata, pero eso no significa que no debemos contactar con las autoridades afganas", subrayó.Indicó que Afganistán tras 20 años de ocupación estadounidense, tiene ahora la oportunidad de hacerse cargo de su propio destino.Yue insistió que cada país debe resolver por separado el tema del reconocimiento del Gobierno afgano. Para China, recalcó, la prioridad en esta etapa es ayudar a la población afgana y no el reconocimiento del Gobierno.Estados Unidos y sus aliados de la OTAN invadieron Afganistán en 2001 con el argumento de la lucha contra el terrorismo.El movimiento talibán (bajo sanciones de la ONU por actividades terroristas) recuperó el poder en Afganistán el 15 de agosto de 2021, tras la huida del presidente Ashraf Ghani que era apoyado por las fuerzas de Estados Unidos y otros países de la OTAN. Dos semanas después, las tropas estadounidenses se retiraron de Afganistán de forma caótica, tras casi 20 años de invasión.

china

eeuu

afganistán

china, eeuu, afganistán