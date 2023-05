https://sputniknews.lat/20230503/patria-la-vacuna-contra-el-covid-19-hecha-en-mexico-ya-esta-lista-para-usarse-como-refuerzo-1138968533.html

Patria, la vacuna contra el COVID-19 hecha en México ya está lista para usarse como refuerzo

"Tenemos ya la vacuna Patria como refuerzo con los datos de la fase final siendo exitosos y cumpliendo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud para vacunas COVID de refuerzo, en este caso", afirmó en conferencia de prensa.Más tarde, la funcionaria mexicana precisó que lo único que falta es la revisión y aprobación de la última fase que, prevé, ocurra en las próximas semanas. "De septiembre a diciembre [de este año] se tendría la capacidad instalada en el país para producir hasta cuatro millones de vacunas", subrayó.En el evento, Álvarez-Buylla agregó que este paso abre la puerta a la recuperación de la soberanía para la elaboración de vacunas en el país latinoamericano."No solo va a generar la soberanía de vacunas, sino la posibilidad de retorno de valor a través de una alianza estratégica con Avimex", ponderó.Las dosis fueron desarrolladas por la empresa mexicana de farmacéutica veterinaria, Avimex, en colaboración con laboratorios de otros países. Sus ensayos clínicos fueron organizados y controlados por el Conacyt. La titular del Consejo detalló que el costo del desarrollo de Patria fue de 973.000.000 pesos (unos 54.260.000 dólares), menos que el de otros proyectos elaborados a nivel mundial, debido a un modelo que permite producir más con menos recursos.Esto impulsó la "posibilidad de [crear] plantas de producción, que están en proceso de autorización de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios [Cofepris], para desarrollar no solo esta vacuna sino [también] otras", declaró.Según Avimex, la vacuna Patria utiliza tecnología la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, de Nueva York, así como una proteína llamada HexaPro, de la Universidad de Texas. Además, participaron en su elaboración instituciones mexicanas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).La planta de producción de Avimex donde se fabrican las vacunas ya fue certificada por la Cofepris, la máxima autoridad sanitaria del país latinoamericano.

