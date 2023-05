https://sputniknews.lat/20230504/amlo-critica-los-senalamientos-de-eeuu-por-el-fentanilo-es-lamentable-su-actitud-antinmigrante-1139018633.html

AMLO critica los señalamientos de EEUU por el fentanilo: "Es lamentable su actitud antinmigrante"

AMLO critica los señalamientos de EEUU por el fentanilo: "Es lamentable su actitud antinmigrante"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó que es reprobable que Estados Unidos tenga una visión contra los migrantes cuando este grupo fue... 04.05.2023, Sputnik Mundo

El comentario del mandatario latinoamericano se debe a los señalamientos contra estas personas, a quienes se les acusa de ser parte del problema del tráfico de fentanilo.López Obrador hizo énfasis en que gran parte de los problemas de adicción al fentanilo en el territorio estadounidense se deben a la insatisfacción de la sociedad y consideró que el Gobierno estadounidense no atendió las verdaderas causas de este fenómeno."Puede desaparecer el fentanilo, lo podemos lograr entre todos porque es un asunto de humanismo, de derechos humanos, que ya no se trafique [con esta sustancia]. ¿Qué? ¿No pueden crear otra droga si tienen el consumo, si está la demanda? Pero eso no lo atienden", refirió.El mandatario mexicano indicó que tanto en su país como en EEUU hay desinformación sobre el tema, por lo que se deben mantener las campañas para concientizar a la gente al respecto, así como las acciones entre naciones."Nosotros, desde luego que estamos ayudando al Gobierno de Estados Unidos para que no haya tráfico de droga. Sin embargo, toda la culpa quiere que recaiga en nuestro país. Lo consideramos injusto y no merecemos ese trato", aseveró.Recientemente, el opioide se convirtió en un tema presente en la agenda de México, Washington y Pekín, tras los altos índices de adicción entre la población estadounidense y la muerte por sobredosis de decenas de miles de personas.Durante semanas, algunos políticos estadounidenses acusaron a México de no hacer suficiente para combatir a los cárteles del narcotráfico. Esto fue negado por el mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien pidió a Estados Unidos que coopere más para resolver el problema e incluso criticó las políticas de salud pública de ese país.Al respecto el presidente de México realizó varias propuestas, entre ellas, sustituir el fentanilo médico por otras sustancias.

