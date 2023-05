https://sputniknews.lat/20230505/messi-se-disculpa-tras-protestas-en-su-contra-estoy-a-la-espera-de-lo-que-el-club-decida--video-1139091263.html

Messi se disculpa tras protestas en su contra: "Estoy a la espera de lo que el club decida" | Videos

Messi se disculpa tras protestas en su contra: "Estoy a la espera de lo que el club decida" | Videos

El futbolista argentino Lionel Messi publicó un video en el que pidió disculpas a la afición del Paris Saint-Germain (PSG) por haber viajado a Arabia Saudita y... 05.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-05T23:24+0000

2023-05-05T23:24+0000

2023-05-05T23:29+0000

estilo de vida

lionel messi

argentina

francia

psg

parís

⚽ deportes

fútbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/05/1139107292_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4b2b1cadbea5ce89ef67986d38cf3989.jpg

El mensaje del delantero de 35 años fue dado a conocer luego de que los aficionados del club parisino se manifestaran presencial y virtualmente en contra de la supuesta indisciplina del jugador. Además, dijo que no pudo cancelar su viaje al país árabe, por lo cual reiteró sus disculpas y aseguró que está "a la espera de lo que el club decida". Debido a la ausencia del jugador a su día de entrenamiento el 1 de mayo, el PSG le impuso una suspensión de 15 días sin derecho a sueldo, con lo que perdería alrededor de 1,87 millones de dólares, de acuerdo con cálculos de medios deportivos especializados con base en datos de Transfermarkt. La actuación de Messi provocó reclamos de parte de la hinchada del equipo francés, que insultó al campeón del mundo afuera del Parque de los Príncipes, el estadio del PSG. Además, los aficionados también pidieron la salida de los directivos del equipo, que no logró avanzar a cuartos de final de la Champions League —tras perder con el Bayern Munich— y por su reciente derrota ante el Lorient en la liga francesa. Según reveló el diario francés L' Equipe, el PSG no renovará el contrato de Lionel Messi, que se vence en junio. Sin embargo, hasta el momento no hay información oficial por parte del club.

https://sputniknews.lat/20230503/ronaldo-desbanca-a-messi-forbes-nombra-a-los-deportistas-mejor-pagados-del-mundo-1138958534.html

argentina

francia

parís

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

lionel messi, argentina, francia, psg, parís, ⚽ deportes, fútbol