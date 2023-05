https://sputniknews.lat/20230507/la-cancilleria-rusa-subraya-que-moscu-saluda-retorno-de-damasco-a-la-liga-arabe-1139176893.html

La Cancillería rusa subraya que Moscú saluda retorno de Damasco a la Liga Árabe

La Cancillería rusa subraya que Moscú saluda retorno de Damasco a la Liga Árabe

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú saluda el regreso de Siria a las filas de la Liga Árabe, que contribuirá a la recuperación de la atmósfera en la región, declaró este... 07.05.2023, Sputnik Mundo

Los Ministros de Exteriores de la Liga Árabe, durante una reunión extraordinaria celebrada hoy, aprobaron de forma unánime el regreso de Siria a la organización regional, después de una pausa de casi de 12 años. La representante de la Cancillería rusa añadió que la reanudación de la participación de Siria en la labor de la Liga Árabe, de la que es uno de los Estados fundadores, contribuirá a la recuperación de la atmósfera en la región del Oriente Medio y a la pronta superación de las consecuencias de la crisis siria. "Esperamos que los países árabes aumenten su apoyo a Siria, en aras de hallar una solución a las tareas de reconstrucción después del conflicto, labor que se complica a causa de las sanciones unilaterales ilegítimas que están vigentes contra Damasco", recalcó la diplomática. Siria fue suspendida de la Liga Árabe en noviembre de 2011, varios meses después del estallido del conflicto armado en el país, entonces algunas naciones árabes retiraron a sus embajadores de Damasco. El Gobierno sirio respondió entonces que no aceptaba la decisión de los ministros árabes de suspender su participación en la organización panárabe, porque la consideraba ilegítima. Durante todo este tiempo, Siria, que es uno de los Estados fundadores de la Liga Árabe, no participó en el trabajo de la organización. A su vez, la Liga Árabe no participó en las negociaciones sobre la solución de la crisis en Siria, a pesar de que se trata de un país clave del mundo árabe. Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas. La solución del conflicto se busca en dos plataformas, la de Ginebra, bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, y la de Astaná, con la mediación de Rusia, Turquía e Irán. Actualmente los esfuerzos se centran en la búsqueda de una solución política a la crisis siria y el retorno de los refugiados.

2023

