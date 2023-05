California propone reparaciones contra el racismo a afroamericanos por 800.000 millones de dólares

https://sputniknews.lat/20230508/california-propone-reparaciones-contra-el-racismo-a-afroamericanos-por-800000-millones-de-dolares-1139214324.html

El comité de nueve miembros aprobó una lista significativa de propuestas que buscan rectificar las desigualdades raciales en California. De acuerdo con el diario New York Post, el monto de las reparaciones podría ser de 800.000 millones de dólares. A finales de marzo de este 2023, el comité aseguró que la estimación inicial es de más de 2,5 veces el presupuesto anual de California. Sin embargo, el cálculo no incluye el pago de 1 millón de dólares por cada residente negro de la tercera edad para compensar la desigualdad padecida en materia de salud, que ha acortado su esperanza de vida media. Al mismo tiempo, la estimación no contempla compensaciones por propiedades arrebatadas por el Gobierno ni por la devaluación de negocios, dos aspectos perpetuados por el Estado.En ese sentido, el grupo de trabajo dijo que las compensaciones no solo son moralmente justificables, sino que tienen el potencial de abordar las disparidades y desigualdades raciales de larga data, según el informe.El voto del panel aprobó una descripción detallada de la discriminación histórica contra los californianos negros en ámbitos como la vivienda, educación, vigilancia y encarcelamiento, entre otras.Asimismo, recomendó que California creara una agencia que pudiera brindar servicios a los descendientes de personas esclavizadas para calcular lo que se les adeuda desde el Estado.Si bien el panel no especificó qué forma tomaría la compensación, afirmó que las reparaciones deberían incluir efectivo o su equivalente, agregó el informe.Así, las indemnizaciones financieras son sólo una parte del paquete. Otras propuestas incluyen pagar a las personas privadas de su libertad el valor de mercado de su trabajo, establecer centros de bienestar gratuitos y plantar más árboles en las comunidades de afroamericanos dentro del territorio californiano. Casi el 7% de los residentes de California, alrededor de 2,5 millones de personas, son negros.

