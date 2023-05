https://sputniknews.lat/20230508/robert-kennedy-acusa-a-la-cia-de-estar-detras-del-asesinato-de-su-tio-1139193563.html

Robert Kennedy acusa a la CIA de estar detrás del asesinato de su tío

Robert Kennedy Jr., candidato a la presidencia de EEUU y sobrino del 35.º presidente estadounidense John F. Kennedy, afirmó en una entrevista que la Agencia... 08.05.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el político de 69 años "hay pruebas abrumadoras de que la CIA estuvo implicada en su asesinato. Creo que en este momento está más allá de toda duda razonable", comentó Kennedy.Según el candidato demócrata, los servicios secretos de EEUU no sólo participaron en el asesinato, sino también en "el encubrimiento" del crimen. Como prueba de ese "encubrimiento" de casi 60 años, el candidato hizo referencia al libro de James Douglas JFK and the Unspeakable durante una entrevista en la cadena de radio WABC 770 AM.Douglas tardó 12 años en escribir el libro y los editores lo rechazaron tres veces antes de publicarlo después de que varios historiadores les convencieran de su significado histórico. El libro, de unas 500 páginas, contiene varios posibles motivos por los que la CIA y otras agencias gubernamentales podrían tener para eliminar al 35.º presidente de los Estados Unidos.En la página web de la CIA, la agencia califica de "mentira" cualquier vínculo de la agencia con el asesinato de JFK.Kennedy fue asesinado a tiros en Dallas el 22 de noviembre de 1963. La investigación oficial determinó que el crimen fue llevado a cabo por Lee Harvey Oswald, que actuó solo, tal y como se recoge en el informe de la Comisión Warren de 1964. Oswald fue abatido dos días después de ser detenido. Durante más de medio siglo ha habido numerosas teorías sobre quién pudo beneficiarse del asesinato de Kennedy, pero ninguna ha sido confirmada oficialmente.

