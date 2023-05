https://sputniknews.lat/20230509/robert-f-kennedy-jr-hemos-matado-a-300000-soldados-ucranianos-1139256484.html

Robert F. Kennedy Jr.: "Hemos matado a 300.000 soldados ucranianos"

El candidato a la nominación demócrata para las presidenciales de EEUU en 2024 afirmó en una entrevista que Washington está "sacrificando al pueblo ucraniano". 09.05.2023, Sputnik Mundo

Hablando con el presentador Sean Hannity, de la señal Fox News, el integrante de la familia Kennedy volvió a mostrarse muy crítico del rol de los Estados Unidos en el conflicto en Ucrania, e incluso vinculó la actitud de la Administración del presidente Joe Biden con respecto a este tema con su decisión de ser precandidato presidencial."La razón por la que me presento es que no me gusta lo que Joe Biden está haciendo con este país [Ucrania]. No me gusta la guerra en Ucrania. Deberíamos haber resuelto esa guerra hace mucho tiempo", dijo Kennedy Jr. el lunes 8 de mayo ante la televisión estadounidense.El demócrata explicó que EEUU está apoyando a Ucrania solo porque el enfrentamiento de Kiev con Moscú hace avanzar su propia agenda geopolítica, algo similar a lo que había dicho el pensador Noam Chomsky en una entrevista con New Statesman la semana pasada al asegurar que Washington está persiguiendo sus propios intereses en el país europeo."Lo que estamos haciendo en Ucrania no es bueno para el pueblo ucraniano. Hemos matado a 300.000 soldados ucranianos", sentenció Kennedy Jr., agregando que además EEUU mató a decenas de miles de civiles.Según su visión, Washington está "sacrificando al pueblo ucraniano” porque desea deshacerse del presidente ruso Vladímir Putin. Además, Kennedy Jr. cuestionó el envío de miles de millones de dólares en ayudas a Ucrania cuando la situación económica en EEUU es dramática para millones de ciudadanos.Hace apenas unos días, entrevistado por el All In Podcast, Kennedy Jr. había dicho que el conflicto en Ucrania había comenzado en 2014, cuando las autoridades de EEUU participaron en un golpe de Estado contra el Gobierno elegido democráticamente del presidente Víktor Yanukóvich, para poner en su lugar a otro, totalmente antirruso.El precandidato añadió en dicha entrevista que, de ser elegido presidente estadounidense, impulsaría un alto el fuego inmediato entre Rusia y Ucrania.En un mismo tono, el precandidato demócrata dijo la semana pasada en una extensa entrevista con la revista UnHerd que lo que tiene lugar en Ucrania es una guerra de Estados Unidos contra Rusia por "las ambiciones geopolíticas de los neoconservadores" de su país.Además, aseguró que un amplio sector político de su país desea cambiar al Gobierno de Vladímir Putin en Rusia, así como agotar al Ejército ruso para que no pueda luchar en ningún otro lugar del mundo eventualmente."El presidente Biden ha dicho que esa era su intención: deshacerse de Vladímir Putin. Su secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo en abril de 2022 que nuestro propósito aquí es agotar al Ejército ruso. ¿Qué significa 'agotar'? Significa lanzarles ucranianos"", sostuvo.

