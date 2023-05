https://sputniknews.lat/20230510/amplia---parlamento-nicaraguense-aprueba-creacion-de-nueva-cruz-roja-administrada-por-el-gobierno-1139292647.html

El Parlamento nicaragüense aprueba creación de nueva Cruz Roja administrada por el gobierno

El Parlamento nicaragüense aprueba creación de nueva Cruz Roja administrada por el gobierno

SAN SALVADOR (Sputnik) — La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó la creación de una nueva Cruz Roja, adscrita al Ministerio de Salud, tras... 10.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-10T18:35+0000

2023-05-10T18:35+0000

2023-05-10T18:36+0000

américa latina

daniel ortega

nicaragua

política

cruz roja

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/0a/1139291939_0:84:1599:983_1920x0_80_0_0_7d625d9b28c71488d8362d31abe68423.jpg

"Asamblea Nacional aprueba Iniciativa de Ley de Derogación del Decreto Legislativo número 357 de Creación de la Cruz Roja Nicaragüense. Con dicha iniciativa también se aprueba la Creación de la Cruz Roja Nicaragüense como ente autónomo y descentralizado adscrito al Ministerio de Salud", escribió el Parlamento en su cuenta de Twitter. El artículo 3 de la nueva normativa estipula que el patrimonio, bienes y acciones de la Cruz Roja existente hasta ahora pasarán a ser de propiedad del Estado, informó el portal 19 Digital. Según la norma aprobada, la Asociación Cruz Roja Nicaragüense "trasgredió" las leyes del país, pues no actuó con "imparcialidad" durante los acontecimientos de 2018 que derivaron en un "fallido golpe de Estado". "En los actos acontecidos en el 2018 que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación, algunas filiales de esta asociación actuaron en contra de estos principios y de su acta constitutiva y estatutos, y la asociación misma transgredió las leyes del país al desentenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales", se afirma en la exposición de motivos presentada al parlamento, consignó el portal 19 Digital. Asimismo, se indicó que la Cruz Roja Nicaragüense no presentó sus estados financieros y existió una falta de verificación de la identidad de sus donantes. La organización, que se rige bajo los principios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, no se ha pronunciado hasta el momento sobre la ley. En abril del 2018, Nicaragua vivió una crisis política y social cuando una reforma al sistema del Seguro Social desató violentas protestas contra la administración del presidente Daniel Ortega, acompañadas por actos que el Gobierno tildó de "terroristas".

https://sputniknews.lat/20230505/nicaragua-confirma-la-entrada-en-vigor-de-un-acuerdo-comercial-de-arancel-cero-con-china-1139107164.html

nicaragua

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

daniel ortega, nicaragua, política, cruz roja