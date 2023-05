https://sputniknews.lat/20230510/japon-aborda-con-la-otan-la-apertura-de-su-oficina-en-tokio-1139278495.html

Japón aborda con la OTAN la apertura de su oficina en Tokio

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Asuntos Exteriores japonés, Yoshimasa Hayashi, confirmó que se está negociando la posibilidad de abrir una oficina de enlace... 10.05.2023, Sputnik Mundo

Los planes de la OTAN para abrir una oficina en Tokio son una prueba práctica de las intenciones de la alianza de afianzarse en la región de Asia y el Pacífico, comentó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova."La intención de la OTAN de abrir una oficina en la capital japonesa es, por supuesto, una evidencia más, ya práctica, no ilusoria, de las ambiciones y planes globales de la alianza para afianzarse firmemente en la región de Asia-Pacífico para producir Formatos centrados en la OTAN de celo antirruso y antichino”, enfatizó Zajárova en una sesión informativa. Agregó que el avance del bloque del Atlántico Norte en Asia conduciría a la militarización de esta región y al recrudecimiento del enfrentamiento entre bloques."Ya estamos en conversaciones, pero aún no se han concertado los detalles", dijo Hayashi a la cadena de televisión CNN. Sin embargo, aseguró que, pese a la creciente presión en la región, la apertura de la oficina de la Alianza Atlántica "no está dirigida contra ningún país en concreto". El canciller japonés afirmó que las negociaciones sobre la apertura de la primera oficina de la OTAN en Asia se llevan a cabo en el contexto de un orden mundial menos estable debido a la situación en Ucrania. Asimismo, señaló que la cooperación con la OTAN está cobrando mayor importancia debido a que los acontecimientos en Europa del Este están afectando cada vez más la región del Pacífico. El 3 de mayo, los medios de comunicación informaron que la Alianza Atlántica pretende abrir una oficina de enlace en Tokio en 2024, así como reflejar en los documentos conjuntos el fortalecimiento de la cooperación con Japón en nuevas áreas relacionadas con la seguridad, entre ellas, el ciberespacio, el espacio exterior y la lucha contra la desinformación.

