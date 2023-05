Presidente boliviano destaca reactivación económica en su informe de medio mandato

https://sputniknews.lat/20230510/presidente-boliviano-destaca-reactivacion-economica-en-su-informe-de-medio-mandato-1139267395.html

Arce ganó las elecciones presidenciales en octubre de 2020, con el 55,11% de los votos, y asumió el cargo el 8 de noviembre, en reemplazo de la presidenta de facto Jeanine Añez (2019-2020). El mandatario destacó que su gabinete trabaja para impulsar la industrialización en el país, con 130 plantas industriales y una inversión de 3.600 millones de dólares, en diversos rubros de la economía. Destacó que Bolivia no dejó de crecer en 2022, pese a la pandemia, y alcanzó un 3,5%. En lo político, dijo que se busca desestabilizar su gestión desde el extranjero y el interior de Bolivia, con mensajes de que hay una crisis económica. "Estamos avanzando, pese a quienes, desde afuera y desde adentro, intentan posicionar la idea de crisis económica, pese a quienes quieren sembrar incertidumbre y generar inestabilidad, y lo estamos haciendo junto al pueblo que no quiere volver atrás, sino seguir avanzando", aseguró. PendientesEl presidente boliviano admitió que el país enfrenta un problema de iliquidez de dólares, que se busca normalizar en los próximos días con la comercialización de oro de las Reservas Internacionales Netas (RIN). También manifestó que la reforma de la justicia boliviana es una tarea pendiente y muy compleja de abordar. La autoridad no dejó pasar la oportunidad para referirse a los casos de pederastia en la Iglesia católica boliviana y pidió investigar las denuncias de las víctimas. "Condeno enérgicamente estos hechos, que no son "errores", son conductas aberrantes contra nuestra niñez, a quienes más debemos cuidar como sociedad", dijo. Finalmente, Arce recordó que Bolivia mantiene la inflación más baja de la región con 3,1% en 2022. Respecto a las cifras de pobreza, que en 2020 aumentó a 13,7% el mandatario boliviano logró reducir a 11,1% en 2021, la más baja de los últimos años. Para este 2023, el Gobierno boliviano proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4,86%; un déficit fiscal de aproximadamente 7,49% y una tasa de inflación de fin de período en torno al 3,28%.

