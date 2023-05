https://sputniknews.lat/20230510/rusia-denuncia-falta-de-reaccion-de-occidente-a-dichos-de-kiev-sobre-asesinatos-de-rusos-1139281941.html

Rusia denuncia falta de reacción de Occidente a dichos de Kiev sobre "asesinatos de rusos"

Rusia denuncia falta de reacción de Occidente a dichos de Kiev sobre "asesinatos de rusos"

MOSCÚ (Sputnik) — Occidente no reaccionó de manera adecuada a la declaración del jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kiril Budánov, quien prometió... 10.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-10T14:49+0000

2023-05-10T14:49+0000

2023-05-10T14:49+0000

internacional

ucrania

occidente

eeuu

dmitri peskov

política

seguridad

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🌍 europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/07/1133286681_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_0c830df74eb75d749e6cc66f9e98e0be.jpg

"Si no me equivoco, no hemos escuchado ninguna reacción de las capitales europeas. Oímos la respuesta de un representante del Departamento de Estados de EEUU ante la prensa a una pregunta correspondiente, donde no figuró la palabra 'condena', pero al menos dijeron que no aprueban [la declaración de Budánov]", afirmó Peskov ante la prensa. Asimismo, subrayó que esa formulación de EEUU no corresponde, de acuerdo con el Kremlin, al carácter monstruoso de la declaración de Budánov. Budánov hizo su comentario en una entrevista reciente con el portal Yahoo News, apenas le preguntaron por la implicación de Kiev en el asesinato de Daria Dúguina, en agosto pasado. Sus palabras trascendieron al día siguiente de que otro atentado, del que Rusia ya responsabilizó a Ucrania, causara lesiones graves al escritor y militante ruso Zajar Prilepin y la muerte a su compañero que viajaba con él en el coche. Para el Kremlin, las palabras de Budánov confirman una vez más que el presidente ruso, Vladímir Putin, tomó la decisión correcta al empezar la operación militar especial en Ucrania.

https://sputniknews.lat/20230510/revelan-que-los-explosivos-para-actos-terroristas-del-9-de-mayo-en-bielorrusia-eran-estadounidenses-1139279503.html

ucrania

occidente

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, occidente, eeuu, dmitri peskov, política, seguridad, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa