Tras despido de 'Fox News', Tucker Carlson está de regreso y anuncia programa en Twitter

Tras despido de 'Fox News', Tucker Carlson está de regreso y anuncia programa en Twitter

Tras su despido de 'Fox News', el presentador Tucker Carlson anunció este 9 de mayo que relanzará su programa, mismo que se transmitirá ahora vía Twitter.

De acuerdo con el comunicador, la única plataforma en la que se puede informar con un 100% de libertad es justamente Twitter, la red social en la que próximamente estará disponible un programa como el que, dijo, estuvo haciendo los últimos seis años y medio para Fox News, pero con algunas variaciones. "La libertad de expresión es el derecho más importante que tú tienes, sin él no tienes ningún otro", sentenció Carlson en un video que fue publicado en su cuenta de Twitter. En su presentación, el conductor de noticias indicó que los medios estadounidenses presentan información que puede ser considerada cierta, pweoes adaptada a su conveniencia y a sus intereses. Aunque no habló de su despido de la empresa noticiosa, el comunicador hizo una fuerte crítica al "negocio de las noticias". ¿Qué le pasó en Fox? Carlson, conocido por ser simpatizante del expresidente Donald Trump y por su posición bien ponderada sobre la cuestión ucraniana, apareció por última vez en la pantalla el 21 de abril en su programa Tucker Carlson Tonight.En uno de sus últimos programas, el periodista, que a menudo fue crítico con el actual presidente norteamericano, Joe Biden, pidió una investigación sobre el hijo del líder estadounidense, Hunter Biden, y comparó a los partidarios del mandatario con "cerdos cazadores de trufas" por sus ansias de poder. Tras ello se dio la ruptura con la cadena que lo albergaba.Fox no reveló los detalles del despido del presentador ni tampoco quién inició la ruptura. El popular programa de televisión, que salía cinco veces por semana y reunía frente a la pantalla a millones de espectadores, pasará a llamarse Fox News Tonight.El valor de mercado de Fox Corporation, una de las principales compañías mediáticas en EEUU, se derrumbó en un 5,4% tras el repentino despido del comentarista.

