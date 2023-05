https://sputniknews.lat/20230511/bolivia-analiza-usar-el-yuan-para-su-comercio-exterior-en-lugar-del-dolar-1139312006.html

Bolivia analiza usar el yuan para su comercio exterior en lugar del dólar

SANTA CRUZ (Sputnik) — El Gobierno boliviano analiza emplear la moneda yuan de China para realizar transacciones financieras en su comercio exterior, en... 11.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-11T02:36+0000

2023-05-11T02:36+0000

2023-05-11T02:36+0000

economía

💶 divisas

luis arce

bolivia

argentina

china

brasil

brics

banco central de bolivia

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/0b/1139311784_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c5b35220af490a20bfbe74e9835ab5c3.jpg

"No estamos exentos como país de que en algún momento vayamos a entrar en una cosa similar, es más, hay que hacerlo, desde mi punto de vista, no podemos quedar al margen. Instruí al Banco Central, miren lo que hacen Brasil y Argentina, analizar si funciona para nosotros", manifestó en un encuentro con profesionales de la información en el Día del Periodista boliviano en La Paz. Arce informó que instruyó al Banco Central de Bolivia (BCB) investigar si el reemplazo del dólar por el yuan en el pago de las importaciones puede funcionar para el país, en vista el fuerte comercio bilateral que existe con el país asiático. Bolivia sufre una caída de sus Reservas Internacionales Netas (RIN) hasta 3.500 millones de dólares, la cifra más baja en los últimos años, y una iliquidez de dólares, por lo que busca medidas para reducir su dependencia de la divisa estadounidense. "En el mundo hay varios países que atraviesan por una iliquidez de dólares, a tal punto, no es menor lo que están haciendo Argentina, Brasil, Francia y los países árabes. ¿Qué están haciendo? Deciden no transar en dólares. Varios países ya están transando con China en yuanes", reiteróLa tendencia de la desdolarización en América Latina también tiene eco en Bolivia, que busca alternativas a la divisa estadounidense para agilizar los pagos en su comercio exterior.

