Casa de subastas neerlandesa vende artículos precolombinos denunciados por México

MONTEVIDEO (Sputnik) — La casa de remates neerlandesa De Zwaan subastó el 10 de mayo decenas de objetos de arte precolombino de varios países latinoamericanos...

En su página web, la casa de subastas publicó el catálogo de los objetos con los precios finales obtenidos en la subasta. Un busto de una mujer elaborado en barro de estilo Remojadas manufacturado en la región de Veracruz (este) entre los años 100 y 900 después de Cristo, fue vendido por 260 euros (287 dólares), desde un estimado de entre 100 y 200 euros. Sin embargo, otros objetos denunciados, como una máscara de roca, de 14 centímetros de alto por 14 de ancho, elaborada en la región central de Guerrero entre el 200 y el 900 d. C. por la cultura chontal, se vendió a 2.000 euros, cuando el estimado era de entre 3.000 y 5.000 euros. Un jarrón cilíndrico vidriado negro con dos grandes jeroglíficos y una banda con glifos menores en relieve, elaborado por los mayas entre los años 600 y 900, consiguió un precio de 725 euros, superando las estimaciones. Las autoridades denunciaron que algunos de los objetos eran piezas mayas, chontales, olmecas, chupícuaro, remojadas y algunas otras que se asentaron en los actuales estados de Colima, Nayarit y Veracruz. México dijo que interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la Nación, dio aviso a Interpol e inició los procedimientos judiciales correspondientes para que las piezas sean repatriadas. La venta de objetos mexicanos superó los 13.000 euros, según el catálogo divulgado por la casa de subastas. En la subasta también se vendieron objetos de Perú, como un cuenco de loza con pájaros pintados de la cultura Nazca de entre los años 100 y 700 d. C., por 480 euros. Además, la escultura de un sacerdote sentado de entre el 100 y 500 d. C. de la cultura Jama Coaque de Ecuador, fue vendida por 820 euros. Diversos objetos de culturas antiguas de Colombia, Costa Rica y Panamá también fueron subastados el miércoles 10.

