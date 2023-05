https://sputniknews.lat/20230511/mexico-anuncia-que-ya-esta-en-tramites-para-recuperar-la-categoria-1-en-seguridad-aerea-1139333334.html

México anuncia que ya está en trámites para recuperar la categoría 1 en seguridad aérea

México anuncia que ya está en trámites para recuperar la categoría 1 en seguridad aérea

11.05.2023

El mandatario latinoamericano señaló que no abordó el tema en la llamada telefónica con su par estadounidense, Joe Biden, y que sí es un aspecto en el que se está trabajando."Eso lo deciden ellos, que también no deberían de convertirse en jueces y, como ya se están haciendo todos los trámites, ¿para qué le solicito a él [Biden] eso? Estamos cumpliendo con todo, pero hay un aparato burocrático en EEUU que decide, se sienten superiores y son los que califican que país se porta bien y cuál se porta mal como si fueran el Gobierno el mundo", comentó en su conferencia de prensa.De acuerdo con fuentes consultadas por Sputnik, México realizaría nuevamente el examen el 15 de mayo de este año.¿Qué fue lo que pasó?En mayo de 2021, México reprobó el examen aplicado por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) del Gobierno de Estados Unidos para permitir a las líneas mexicanas extender sus ofertas de viaje desde y rumbo a ese país.Tras ello, la Administración actual se comprometió a recuperar lo más pronto posible la categoría 1, como lo demostró la Secretaría de Gobernación mexicana en 2022. Ese mismo año, López Obrador apuntó que existen intereses en el sector de la aviación.En su conferencia del 24 de junio de 2022, el político latinoamericano afirmó que había asociaciones internacionales que deseaban actuar de manera facciosa, no profesional contra este ámbito y agregó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se enfrentó a esas oposiciones.

