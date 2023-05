https://sputniknews.lat/20230511/petro-reitera-que-se-debe-poner-fin-al-servicio-militar-obligatorio-en-colombia-1139306752.html

Petro reitera que se debe poner fin al servicio militar obligatorio en Colombia

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente colombiano, Gustavo Petro, reiteró el 10 de mayo su deseo de que se acabe el servicio militar obligatorio en el marco del... 11.05.2023, Sputnik Mundo

El mandatario habló también de la necesidad de destinar más recursos a la Fuerza Pública para cumplir con ese fin. "Debe haber un salto en el salario, no podemos anular el servicio militar y profesionalizar sin tener plata", expresó. Posteriormente, Petro anunció que solicitó a los ministerios de Defensa y Hacienda evaluar un aumento de salario para los soldados. "He dado la instrucción al ministro de Defensa que conjuntamente con Hacienda miren el espacio fiscal para ordenar un aumento sustancial de las asignaciones mensuales de los soldados regulares de Colombia", escribió en Twitter. En el mensaje añadió que la cúpula de las fuerzas militares y policiales tienen su "orden expresa" de destruir las economías ilegales del país a través de la interdicción y detención de sus máximos responsables. "La estrategia de seguridad es político militar. Implica inclusión social del campesino, el joven y del territorio pero también la actividad diaria de destrucción de las economías ilegales. No se puede destruir la economía ilegal si se permite la corrupción de altos mandos policiales o militares", indicó. En su discurso consideró que tiene sentido luchar en contra de las economías cuando sus cabezas pueden reclutar fácilmente nuevos miembros para sus grupos ante el músculo financiero que tienen. Petro insistió en que la estrategia debe pasar por atacar principalmente a la cúspide de la pirámide del narcotráfico y no a las bases populares —cultivadores y vendedores al menudeo—.

