El aeropuerto Gatwik de Londres suspende temporalmente la llegada de vuelos por un dron

El aeropuerto Gatwik de Londres suspende temporalmente la llegada de vuelos por un dron

MOSCÚ (Sputnik) — El aeropuerto londinense de Gatwick suspendió el recibimiento de vuelos, y los estuvo desviando de forma temporal a otros aeropuertos debido...

internacional

londres

the independent

gatwick

reino unido

🌍 europa

drones

aeropuerto

Como destacó el interlocutor del periódico, en menos de una hora la investigación se completó, y el aeropuerto volvió a funcionar como de costumbre. Los autores de la publicación informaron de 12 vuelos desviados a otros aeropuertos, pero se espera que muchos de ellos regresen hoy a Gatwick. Asimismo, The Independent señala que los pasajeros, cuyos vuelos fueron suspendidos, no tienen derecho a recibir una compensación monetaria, ya que la interrupción en el servicio aéreo no dependía de las aerolíneas.

