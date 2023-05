https://sputniknews.lat/20230515/las-ffaa-ucranianas-prendieron-fuego-a-un-edificio-con-gente-en-artiomovsk-afirma-un-lugareno-1139469201.html

Las FFAA ucranianas prendieron fuego un edificio con gente en Artiómovsk, afirma un lugareño

Los militares ucranianos, al retirarse de sus posiciones en Artiómovsk (Bajmut), prendieron fuego a un bloque residencial de varias plantas con sus ocupantes... 15.05.2023, Sputnik Mundo

El lugareño contó que unos dos o tres días antes de que vinieran las tropas rusas, el Ejército ucraniano prendió fuego al edificio. "Todas las entradas, desde la primera a la quinta planta, estaban en llamas. Estábamos en el sótano, no podíamos salir, [las FFAA de Ucrania] no nos dejaban salir", detalló Kornéyev, explicando que los ucranianos no solo colocaron trampas explosivas en la entrada, sino que también dispararon por todas partes cuando alguien intentaba subir.Pero después, continuó, los rusos sacaron a la gente del sótano minado, volando el muro de hormigón situado en el lado opuesto a la entrada donde las fuerzas ucranianas habían colocado las trampas explosivas.Conocida durante décadas como Artiómovsk y aún denominada así en Rusia, la ciudad es desde hace meses un foco de cruentos combates en medio de la operación militar especial rusa por su importancia para el aprovisionamiento de las tropas ucranianas en Donbás. Se encuentra al norte de Górlovka, en una zona de Donetsk.El 15 de mayo, Kiev realizó intentos de romper la defensa de las tropas rusas al norte y al sur de la ciudad, pero todos los ataques fueron repelidos.

