Hostilidad de exmilitares hacia Gustavo Petro "se enmarca en la resistencia al cambio" en Colombia

Hostilidad de exmilitares hacia Gustavo Petro "se enmarca en la resistencia al cambio" en Colombia

La protesta de militares y policías en retiro contra la administración de Gustavo Petro el 10 de mayo pasado incluyó el llamado a "defenestrar" al mandatario... 16.05.2023, Sputnik Mundo

2023-05-16T10:00+0000

2023-05-16T10:00+0000

2023-05-16T10:00+0000

américa latina

colombia

política

luis celis

gustavo petro

bogotá

seguridad

ejército de liberación nacional (eln) de colombia

fundación paz y reconciliación

ejército de colombia

El pasado 10 de mayo oficiales y suboficiales en retiro de las Fuerzas Armadas y de la Policía se manifestaron en la plaza Bolívar de Bogotá —epicentro cívico de la capital colombiana— para protestar en contra de las políticas de seguridad del Gobierno de Gustavo Petro y contra el cese al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el marco de las negociaciones de paz.El expresidente de la gremial Asociación Colombiana de Oficiales Retirados (ACORE), John Marulanda, afirmó que la protesta —en la que participaron 5.000 exintegrantes y reservistas de las fuerzas de orden y seguridad— demostraba que en Colombia se buscaba "defenestrar" el Gobierno de Gustavo Petro."Hay un sector de la Fuerza Pública colombiana, tanto los retirados como los activos, que siguen en la Guerra Fría, o sea, siguen pensando que los comunistas y sindicalistas son enemigos", explicó a Sputnik el sociólogo colombiano Luis Celis.Los dichos de Marulanda constituyen "un hecho muy marginal en la política colombiana", señaló Celis. "Si uno sigue la prensa local, pues casi todo el espectro político, a excepción del uribismo, condenaron esas manifestaciones".No obstante, el presidente colombiano y el ministro de Defensa "son muy conscientes que hay que lograr avanzar en una transformación de la Fuerza Pública, que sea plenamente respetuosa", explicó el sociólogo."Hemos tenido aquí un largo conflicto, muchas violencias que se han ido entremezclando. Se está por lograr que la Fuerza Pública sea una fuerza pública de toda la nación, respetuosa de la constitución y la diversidad social colombiana", subrayó Celis.Eco en las unidades activasEl experto reitera que hay un sector de oficiales y suboficiales que no se sienten a gusto con que su comandante general, el presidente Petro, sea un exguerrillero. "Una buena parte de ellos han ido renunciando, los que son tremendamente ideológicos han ido renunciando porque se sienten muy a disgusto con esa situación", advirtió.Sin embargo, "también hay que reconocer" que al interior de la Fuerza Pública "hay un sector muy institucional, que entiende que el Ejército tiene su mandato de protección de la integridad territorial y la defensa de la seguridad nacional. Eso también hay que decirlo, que siempre ha existido en el Ejército colombiano", agregó Celis.El asesor de la Fundación Paz y Reconciliación sostiene que, desde la década de 1960 en primer término y luego en la décadas de 1970 y 1980, existen "tres líneas de comportamiento o de comprensión de lo que es su papel" como fuerzas armadas en Colombia."Pero yo no creo que vayamos a ninguna asonada golpista. No tienen esa visión homogénea en su interior, ni tienen tampoco la capacidad para esas aventuras, que yo creo que por supuesto todo el mundo en Colombia y en el mundo rechazarían cualquier intento golpista", advirtió."Lo que sí hay en Colombia es un presidente con mandato de cambio y en esas expresiones de algunos militares retirados y su hostilidad hacia el jefe de Estado pues se enmarcan, en esa resistencia al cambio", concluyó.

colombia

bogotá

