Moscú: Washington politiza caso de estadounidense detenido en Rusia por espionaje

2023-05-16T10:38+0000

2023-05-16T10:38+0000

2023-05-16T10:38+0000

rusia

internacional

eeuu

periodistas

espionaje

El 30 de marzo, el Servicio de Seguridad de Rusia (FSB) anunció la detención de Gershkovich en la ciudad de Ekaterimburgo por espionaje a favor del Gobierno estadounidense. Según el FSB, Gershkovich, que trabajaba en Rusia como corresponsal del periódico estadounidense The Wall Street Journal, reunía información secreta sobre una compañía que fabrica armamento pesado. Riabkov se refirió también a las conjeturas de la prensa estadounidense sobre un eventual relajamiento de las sanciones contra Rusia a cambio de un canje de presos. Desde el Ministerio de Exteriores ruso subrayaron que la misión de Gershkovich en Ekaterimburgo no tenía nada que ver con el periodismo y advirtieron que no es la primera vez que sujetos de otros países usan la acreditación de periodista como tapadera para misiones que distan del periodismo real.

2023

