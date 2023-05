Nuevo alcalde de Quito quiere restituir un busto de Néstor Kirchner quitado en 2018

https://sputniknews.lat/20230516/nuevo-alcalde-de-quito-quiere-restituir-un-busto-de-nestor-kirchner-quitado-en-2018-1139497696.html

Entre sus primeros anuncios, el nuevo alcalde de Quito, Pabel Muñoz, incluyó la posibilidad de volver a colocar un busto de bronce en homenaje al expresidente... 16.05.2023, Sputnik Mundo

El alcalde metropolitano de Quito, Pabel Muñoz, sorprendió al incluir entre sus primeros anuncios su intención de volver a colocar en la capital ecuatoriana un busto en honor al expresidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007) que había sido quitado en 2018 tras varios actos vandálicos y una decisión de la Asamblea Nacional ecuatoriana."He pedido que nos den la autorización para volver a colocar ese busto del expresidente Kirchner", comunicó Muñoz durante su discurso de asunción.El alcalde hacía referencia al busto ubicado en la Plaza República Argentina de la capital ecuatoriana. Se trata de un busto hecho en bronce por el artista argentino José Ávila, que había sido donado a Ecuador por el Gobierno argentino en 2013. Fue montado en Quito en 2014, como un homenaje a Kirchner y su labor como secretario general de la Unasur —Unión de Naciones Suramericanas— entre mayo y octubre de 2010, cuando falleció.Desde que fue instalado, el busto sufrió varios actos de vandalismo. Fue retirado finalmente en agosto de 2018 por decisión del entonces alcalde quiteño Mauricio Rodas y con la venia de la Asamblea Nacional ecuatoriana, a pedido del partido político CREO, liderado por el actual mandatario Guillermo Lasso.En aquel momento, el Gobierno de la capital ecuatoriana aseguró que el retiro se hacía "fieles a los principios y valores que siempre han defendido los quiteños y para preservar la identidad del espacio público".Luego de ser quitado, el busto permaneció guardado en las bodegas de la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito, y desde entonces no volvió a ver la luz.Si bien en su momento Rodas aseguró que se comunicaría con la embajada argentina para devolverlo a su país, no hubo acuerdo. De hecho, Argentina volvió a ser un pedido formal para restituir la estatua en octubre de 2022 y a través del actual embajador Gabriel Fucks.En esa oportunidad, el entonces alcalde de Quito, Santiago Guarderas Izquierdo, dijo al Gobierno argentino que el busto se mantenía "en resguardo" y que su retiro se había realizado, en realidad, "ante la posibilidad de que se produjeran actos vandálicos".Sin embargo, Guarderas Izquierdo no cumplió la restitución del busto, que ahora pasó a manos de Muñoz. En su discurso, el alcalde quiteño dijo que solicitó autorización pero no dio más detalles sobre qué proceso administrativo seguirá para asegurar que la estatua vuelva a ser colocada.El busto hecho por Ávila no es la única estatua de Kirchner que causó polémica en Quito. En 2019 fue retirada una estatua de cuerpo entero del expresidente argentino que adornaba la entrada de la que hasta entonces era la sede de la Unsaur. La estatua fue quitada luego de que Ecuador decidiera salirse del bloque, en consonancia con el boicot al bloque sudamericano promovido por los países del Grupo de Lima, una alianza regional articulada esencialmente a manera de plataforma de oposición al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, que sin embargo ha quedado desintegrada en los hechos tras el triunfo de gobiernos progresistas en distintos países latinoamericanos.

