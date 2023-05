https://sputniknews.lat/20230517/el-presidente-de-bolivia-afirma-que-no-tolerara-corrupcion-tras-aprehension-de-su-exministro-1139574917.html

El presidente de Bolivia afirma que no tolerará corrupción tras aprehensión de su exministro

El presidente de Bolivia afirma que no tolerará corrupción tras aprehensión de su exministro

SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó que no tolerará hechos de corrupción en su gestión, tras la aprehensión y detención... 17.05.2023, Sputnik Mundo

"No hay tolerancia a la corrupción, no hay tolerancia al tráfico de influencias de ninguna naturaleza en nuestro gobierno; hemos sido siempre severos en el castigo de la corrupción, tiene que aplicarse todo el peso de la ley", enfatizó Arce, en el acto de posesión del nuevo ministro de Medio Ambiente, transmitido por el canal estatal Bolivia TV. Arce lamentó en el acto público que se utilice su nombre y el del vicepresidente David Choquehuanca en casos de tráfico de influencias. El exministro Santos Cruz fue aprehendido el martes y enviado con detención preventiva a la cárcel este miércoles en La Paz para ser investigado por delitos de legitimación de ganancias ilícitas por el cobro de sobornos por 2,1 millones de dólares a diferentes empresas. Este caso de corrupción genera una ola de críticas al presidente por la falta de transparencia en su gestión y éste pidió, mediante sus colaboradores, investigar los delitos en los que incurrió la ex autoridad de Medio Ambiente.

