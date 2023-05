Metro de Moscú: un anhelo para los bogotanos

https://sputniknews.lat/20230518/metro-de-moscu-un-anhelo-para-los-bogotanos-1139606397.html

El Metro de Moscú fue inaugurado el 15 de mayo de 1935, y su puesta en marcha supuso la mejora de la movilidad de los ciudadanos, un avance tecnológico, y una expresión de belleza por su increíble arte de las estaciones, algo que es objeto de admiración los pasajeros que, además, viajan de manera rápida y cómoda en sus vagones.Esta maravilla de la ingeniería es también un anhelo de los ciudadanos de Bogotá, quienes durante años han esperado con ansias la realización de un proyecto así para la ciudad, una posibilidad que por distintos motivos ha ido quedando postergada.El concejal bogotano Carlos Carrillo, explicó "la razón por la que Bogotá no tiene metro es por la 'mezquindad' de la clase política bogotana", en referencia a los más de 70 años en los que no se ha construido el metro en la ciudad.Para Carrillo es inexplicable cómo una ciudad que alcanza los 11 millones de habitantes aun no tenga un sistema de trasporte a la medida de las necesidades de sus pobladores. "Que una ciudad como esta no tenga un sistema de transporte masivo real como es el ‘Metro de Moscú', o de cualquier otra gran ciudad del mundo, equivale a no tener acueducto o no tener electricidad", indicó Carrillo resaltando que "es una infraestructura básica".

