Petro se rectifica y aclara que 4 niños siguen perdidos en Colombia tras accidente aéreo

Petro se rectifica y aclara que 4 niños siguen perdidos en Colombia tras accidente aéreo

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se rectificó y aclaró que 4 niños continúan desaparecidos tras el accidente de una avioneta el 1... 18.05.2023, Sputnik Mundo

"He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF [Instituto Colombiano de Bienestar Familiar] no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. El jefe de Estado había asegurado el 17 de mayo en otra publicación que los menores habían sido hallados y rescatados. Subrayó también que las tareas de búsqueda siguen adelante y son prioritarias. "En este momento no hay otra prioridad diferente a la de avanzar con la búsqueda hasta encontrarlos. La vida de los niños es lo más importante", señaló. En la aeronave viajaban un total de siete personas, una de las cuales falleció. Su cuerpo fue encontrado el 16 de mayo, pero aún no se ha dado con el paradero de los demás pasajeros.

