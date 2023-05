https://sputniknews.lat/20230518/vaticano-envia-delegados-a-paraguay-para-indagar-denuncia-sobre-acoso-sexual-1139608243.html

Vaticano envía delegados a Paraguay para indagar denuncia sobre acoso sexual

MONTEVIDEO (Sputnik) — El Vaticano envió dos delegados a Paraguay para investigar el caso del presunto acoso sexual a la estudiante Belén Whittingslow por... 18.05.2023, Sputnik Mundo

"El Dicasterio para la Educación y la Cultura ha enviado dos delegados, el Arzobispo de Río de Janeiro, cardenal Orani João Tempesta y el oficial del dicasterio para la Doctrina de la Fe, Monseñor Jordi Bertomeu Farnós, con la misión de escuchar y buscar ampliar el conocimiento de asuntos relacionados con la Universidad, en particular, a raíz del caso de supuesto acoso sexual a una alumna en el 2014", publicó la UCA en un comunicado. El objetivo de esta misión "es estrictamente eclesial y de acuerdo con lo dispuesto en las normativas canónicas", añade el texto. Whittingslow denunció en 2014 a su profesor de derecho en la UCA, Cristian Kriskovich, por acoso sexual. La Fiscalía desestimó la causa por acoso, ya que consideró que los mensajes de WhatsApp que Kriskovich le envió a su alumna fueron solo un "galanteo". Tras su denuncia, Whittingslow fue involucrada en el caso de compraventa de notas en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCA y se vio obligada a refugiarse en Uruguay, publica la prensa local. Whittingslow sostuvo que la "persiguieron judicialmente" luego de que no se presentó a declarar por un caso de supuesta compra de notas y vinculó el caso a la persecución que desencadenó la denuncia contra su profesor. Por no ir a declarar, la Fiscalía de Paraguay ordenó la detención de la joven, quien aseguró que nunca le enviaron una notificación para asistir a esa audiencia.

acoso sexual, paraguay, vaticano, uruguay