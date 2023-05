https://sputniknews.lat/20230519/cientificos-rusos-prueban-una-novedosa-forma-de-vacunar-sin-inyecciones-1139638056.html

Científicos rusos prueban una novedosa forma de vacunar sin inyecciones

Es ampliamente conocido que la vacunación es una de las principales estrategias de prevención de enfermedades infecciosas. Las vacunas tradicionales se administran por vía intramuscular o subcutánea con agujas, lo que supone un procedimiento doloroso que altera la integridad de la piel. Los daños físicos a la piel pueden ser muy desagradables y difíciles de tolerar. Por lo tanto, los investigadores rusos desarrollaron un nuevo método innovador de vacunación sin inyecciones.Los investigadores señalan que actualmente existe una tendencia a la sustitución de estos enfoques por otros no basados en la inyección. Se hace especial hincapié en el desarrollo de métodos de inmunización percutánea, ya que la piel contiene un gran número de células de inmunidad innata, cuya activación es un requisito previo para el desarrollo de una fuerte respuesta inmunitaria adaptativa.La vacunación a través de los folículos pilosos garantiza la administración del medicamento a las células inmunológicamente activas sin necesidad de alterar la integridad de la piel, con lo que se evitan por completo los efectos negativos de la vacunación tradicional.Los científicos probaron la técnica en animales de laboratorio. Suministraron a dos grupos de ratones la misma vacuna, pero de distinta manera, uno mediante inyección intramuscular y el otro con el nuevo método. A continuación, midieron el nivel y la composición de anticuerpos en la sangre de los roedores. El nivel total de anticuerpos en el organismo de los sujetos de ambos grupos era casi idéntico.El estudio propuso un nuevo enfoque para la vacunación contra la gripe estacional. Se utilizaron partículas esféricas submicrónicas de carbonato cálcico de unos 0,9 micrómetros como portadoras de la vacuna antigripal. Julia Svenskaya destacó que este tamaño permite garantizar el llenado de los folículos con la vacuna. El carbonato cálcico forma parte del hueso, no es rechazado por el organismo y se reabsorbe rápidamente.Los autores expresaron que el método elaborado posee perspectivas especiales para la profilaxis vacunal y la inmunoterapia de personas con disminución de la reactividad inmunológica relacionada con la edad, así como, por ejemplo, con inmunodeficiencias secundarias.En el estudio participaron investigadores de la Universidad Estatal de Sarátov, la Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande (SPBPU), la Universidad Académica de San Petersburgo, la Universidad Sirius, el Instituto de Investigación de la Gripe A.A. Smorodintsev y la Universidad Queen Mary de Londres.Los resultados del estudio, subvencionado por la Fundación Rusa para la Ciencia (RSF), se publicaron en Journal of Materials Chemistry B.

