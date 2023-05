https://sputniknews.lat/20230520/eeuu-asegura-que-dara-a-ucrania-el-equipo-que-necesite-para-una-ofensiva-1139692410.html

EEUU asegura que dará a Ucrania el equipo que necesite para una ofensiva

Washington dará a Kiev todo el equipo y armamento que necesite para que realice una ofensiva en los territorios liberados por Rusia, afirmó un alto funcionario... 20.05.2023, Sputnik Mundo

Un día después de que Estados Unidos abriera la posibilidad de suministrar aviones F-16 al Ejército ucraniano, Washington reitera sus intenciones de seguir respaldando al país europeo en su confrontación con Rusia. Asimismo, adelantó que en las próximas semanas se liberará el equipo para Kiev a través de la Autoridad de Retiro Presidencial (PDA, por sus siglas en inglés), una medida que le permite al presidente de Estados Unidos liberar armamento de sus reservas sin necesidad de que esto se apruebe por el Congreso o requiera recursos adicionales.Si bien no se precisó qué tipo de equipo enviarán a Ucrania, a través de los PDA se puede proveer artillería, armas pequeñas, municiones y rondas para los Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (Himars). "Y en cuanto a lo que habrá en el próximo PDA, aunque ciertamente no voy a adelantarme a un anuncio que no se ha hecho, diré que deberían esperar ver en los PDA, ciertamente en el futuro próximo, los tipos de material, los tipos de armas, los tipos de capacidades que hemos estado proporcionando a Ucrania durante estas últimas semanas, a medida que se han ido preparando para que el tiempo mejore y para la posibilidad de pasar a la ofensiva por su cuenta en las próximas semanas y meses", dijo el funcionario a la prensa.Apenas esta semana, el medio Politico informó que Joe Biden prepara un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania con valor de 375 millones de dólares, el cual sería anunciado después de la reunión del G7 en Japón.El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha dicho que "en los próximos meses, trabajaremos con nuestros aliados para determinar cuándo serán entregados los aviones, por quién serán entregados y en qué cantidad", en referencia a los cazas F-16 que eventualmente serían entregados al régimen de Volodímir Zelenski.

