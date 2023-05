Argentina discute el control de la hidrovía por donde salen la mayoría de las exportaciones

https://sputniknews.lat/20230522/argentina-discute-el-control-de-la-hidrovia-por-donde-salen-la-mayoria-de-las-exportaciones-1139745705.html

Tras el vencimiento de la concesión para el dragado de la hidrovía que tenían las empresas Jan de Nul y Emepa hasta mediados del 2021, es incierto aún el futuro de la administración de la vía navegable fluvial en los ríos Paraná- Paraguay.Por esta se transportan la mayoría de los cereales de exportación y eso le otorga un carácter estratégico, pero también genera interés en potencias extranjeras, como China y EEUU.En Cara o Ceca, conversamos con Horacio Tettamanti, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación. "Se han desarrollado maneras de navegar que fragmentaron el tronco de navegación soberano en tres pedazos que le permiten a la Argentina integrarse: el río Paraná, el Río de la Plata y el Atlántico sur, que está abandonado a la buena de dios", agregó.Otra obra fundamental es el Canal Magdalena, que será una alternativa al actual Canal Punta Indio, que permitiría a las embarcaciones de cabotaje realizar un recorrido completo por aguas de administración nacional sin pasar por Uruguay, como es hoy.Tettamanti calificó de "obra geopolítica imprescindible" a la del canal Magdalena, pero afirmó que el Gobierno “nunca tuvo un entusiasmo en llevarla a buen puerto”."La política de [Alberto] Fernández en el campo marítimo era una continuidad de la de [Mauricio] Macri para volver a entregar la soberanía, a través de la profundización de la fragmentación. Muchas voces se levantaron y no pudieron oponerse al canal", indicó.Nueva Democracia se impuso en los comicios griegosGrecia celebró elecciones y el actual primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, del partido conservador Nueva Democracia se impuso con un 40,8%, pero no le alcanzó para gobernar en soledad. El segundo lugar lo obtuvo Syriza, del ex primer ministro Alexis Tsipras, con un 20%.Ana Luisa Trujillo profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM analizó los resultados en Cara o Ceca. "Es una victoria que se da de manera amplia y da cuenta de la confianza que le tiene el electorado. Esto se explica por una buena gestión durante la crisis de la pandemia y hubo un crecimiento en el empleo"."Hay un crecimiento del PBI que no se había registrado desde la última crisis y Syriza quedó dañado luego de todas las negociaciones y rescates económicos. El electorado percibe su programa como riesgoso", agregó.

