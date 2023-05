https://sputniknews.lat/20230523/cuanto-afecta-el-narcotrafico-al-proceso-de-paz-en-colombia-1139783067.html

¿Cuánto afecta el narcotráfico al proceso de paz en Colombia?

El avance de los acuerdos entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) resulta necesario para alcanzar la paz total.

Las conversaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se desarrollan en Cuba, transitan un periodo de fragilidad, sostenido por el compromiso de ambas partes en alcanzar la paz total propuesta del presidente Gustavo Petro.Acciones delictivas y la presunción de vínculos de las guerrillas con el narcotráfico han alertado a la población y al propio Ejecutivo, dispuesto a superar décadas de conflicto armado."En primer lugar, debería haber voluntad de paz. Y no estoy tan seguro que el ELN la tenga", dijo a Telescopio el profesor colombiano Fernando Giraldo, catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.Durante la ceremonia para conmemorar un nuevo aniversario de las Fuerzas Militares de Colombia, el presidente Petro dijo que, a pesar de estar en un proceso de paz con el ELN, no se había dejado de combatir su "economía ilícita".La organización rechazó las declaraciones y se deslindó de las acusaciones con respecto a que trafica drogas."El ELN no tiene autoridad moral para negar vínculos con el narcotráfico, cuando en los territorios donde opera hay actividades ilícitas. Ellos reemplazan al Estado en esas zonas. Si no tienen nada con el narcotráfico, deberían combatirlo", afirmó el entrevistado."Para eso hay que tener voluntad. El ELN no ha demostrado querer realmente la paz, quieren ganar tiempo y crecer mientras el Gobierno de Petro en cambio sí tiene toda la voluntad", indicó el entrevistado.Antes de comenzar a negociar en La Habana —donde en 2016 se concretó el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos con las FARC— las delegaciones de Bogotá y del ELN realizaron dos ciclos entre finales de 2022 y comienzos de este año 2023. El primero fue en Venezuela y el segundo en México.Si bien las negociaciones con el ELN comenzaron en 2016, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, quien lo sucedió en el cargo, Iván Duque, las suspendió en 2019.Con la actual gestión de Petro, primer presidente de izquierda del país en 200 años, la expectativa de poder avanzar en el proceso de paz fue creciendo.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

