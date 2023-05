https://sputniknews.lat/20230523/la-ue-se-caera-a-pedazos-si-intenta-aislar-a-hungria-por-su-postura-sobre-ucrania-1139763686.html

La UE "se caerá a pedazos" si intenta aislar a Hungría por su postura sobre Ucrania

La UE "se caerá a pedazos" si intenta aislar a Hungría por su postura sobre Ucrania

La reunión entre los ministros de Exteriores de Alemania y Hungría, Annalena Baerbock y Peter Szijjarto, terminó en un altercado, escribió 'Politico'.

La situación tiene de fondo el que Baerbock criticara a su homólogo húngaro por negarse a aprobar una ayuda adicional a Kiev, citó el columnista de Politico a cuatro diplomáticos. La ministra también hizo referencia a algunos "informes no especificados" sobre el mayor banco comercial de Hungría, OTP, acusándolo de violar el derecho internacional. Sin embargo, Szijjarto negó las acusaciones y calificó los informes de incorrectos. Anteriormente, Hungría se había negado a aprobar ayuda militar adicional de la UE para Ucrania hasta que Kiev retire a OTP de la lista de "patrocinadores de guerra". Los diplomáticos también señalan que no se lograron acordar nuevas sanciones contra Rusia debido a desacuerdos. Pero en cuanto a las sanciones internas contra Estados como Hungría, podría ser muy peligroso para los países miembros de la UE imponerlas, declaró a Sputnik el politólogo, Mijaíl Smolin."Por otro lado, la postura de Hungría les molesta mucho. Realmente no saben qué hacer al respecto. Por eso hay sentimientos que se manifiestan públicamente en forma de escándalos", explicó.Según el politólogo, al final la unión tendrá que encontrar un compromiso con Hungría porque intentar aislarla dentro del propio bloque "sería un enorme escándalo mundial que afectaría a la UE en su conjunto". Por lo tanto, concluyó, es probable que "busquen un compromiso y negocien con los húngaros sobre algunas condiciones especiales que ellos pidan", ya que a los políticos de Bruselas "les saldría mucho más caro resolver el problema de otra manera".Rusia continúa desde el 24 de febrero del año pasado una operación militar especial en Ucrania. Según el presidente ruso, Vladímir Putin, el objetivo es la desmilitarización y la desnazificación del país vecino. Numerosos países apoyan a Ucrania con el suministro de armas y municiones, ayuda financiera y humanitaria. Por ejemplo, a principios de mayo, la Comisión Europea anunció que asignaría otros 1.500 millones de euros para financiar la producción de municiones para Kiev.

