El acuerdo de defensa con Papúa Nueva Guinea es un intento de EEUU de "socavar la influencia china"

Aunque el nuevo acuerdo de defensa de Washington con Papua Nueva Guinea no menciona a China por su nombre, está claramente destinado a frenar la influencia... 24.05.2023, Sputnik Mundo

Estados Unidos y Papúa Nueva Guinea firmaron formalmente un acuerdo para permitir el acceso de Estados Unidos a los aeródromos y puertos del país, incluido el abordaje recíproco de los buques de ambos países, el intercambio de experiencia técnica y la vigilancia satelital. La nación insular se encuentra a menos de 160 kilómetros de Australia en su punto más cercano, del cual fue colonia hasta 1975.El Dr. Joseph M. Siracusa, un reconocido profesor estadounidense de historia y diplomacia internacional que se desempeña como decano de Global Futures en la Universidad de Curtin y autor de más de 30 libros sobre diplomacia y seguridad internacional, dijo a Sputnik que el acuerdo era parte de un intento mayor de Washington de socavar la influencia china en la región, especialmente a raíz de un acuerdo similar entre China y las Islas Salomón, que se encuentran al este de Papúa Nueva Guinea."Están jugando un juego de suma cero en el área. No quieren a China en Papua Nueva Guinea y están muy decepcionados de que los chinos hayan podido hacer una gran incursión en las Islas Salomón", dijo Siracusa."Estas son islas pequeñas y están jugando ambos lados contra el medio, como lo haces cuando tienes una gran competencia de poder y los poderes más pequeños hacen lo que pueden. Es una cuestión de influencia. La intención estadounidense es continuar la contención de China. Y la posición de China es principalmente infiltrarse en estas islas, por su red de influencia y, lo que es más importante, por sus puertos y puertos y su posición geográfica, geográfica y geopolítica. Es una lucha", explicó.Siracusa explicó que muchas naciones de la región, desde pequeños estados insulares como las Islas Salomón hasta grandes potencias como India, están más interesadas en resolver sus propios problemas, como mitigar el cambio climático o desarrollar su infraestructura, y están felices de enfrentar a Pekín y Washington para conseguir lo que quieren.Y añadió: "Quieren reparaciones o alguna forma de evitar que las islas se hundan. Tienen motivos muy mixtos. Los motivos estadounidenses son puramente estratégicos. Y los isleños son un grupo mixto, porque no es frecuente que las grandes potencias siquiera piensen en ellos, y cuando lo hacen, es demasiado tarde. Así que están maniobrando", dijo."Los estadounidenses reaccionaron exageradamente ante las Islas Salomón prometiéndoles una embajada. Quiero decir, una embajada a gran escala en las Islas Salomón es una pérdida de dinero e involucrarse en el Pacífico Sur. Lo que mostraron a sus aliados australianos es que están muy preocupados sobre lo que sucede aquí. ¿De qué sirve comprar un submarino de propulsión nuclear de largo alcance si algún día vas a tener una base naval china a 80 kilómetros de distancia? No tiene ningún sentido. "La mayoría de las soluciones estadounidenses a estos problemas son soluciones militares. Usan a los militares para entrar y salir de lugares, usan a los militares para establecer lugares. Estados Unidos está muy, muy obsesionado con el poder, ya sea demostrándolo, manteniéndolo o cambiando las cosas", sentención.Sin embargo, Siracusa vaticina que el interés de EEUU por las Islas Salomón será pasajero.En comparación, Siracusa dijo que China "no tiene que invadir nada" para tener influencia en la región."Lo que los estadounidenses, los australianos y otros están tratando de hacer es desplazar esta influencia china y tal vez reemplazarla con influencia occidental o india. Es decir, hacer que estas naciones sean menos dependientes del dinero, los bienes y los servicios chinos. Ahora es una competencia general, comenzando con lo militar y terminando con lo socioeconómico", dijo."Bueno, Nueva Guinea tiene muchos puertos de aguas profundas y muchos lugares encantadores para la Armada. Por supuesto, la Armada de los Estados Unidos luchó en las aguas de Papúa Nueva Guinea y sus alrededores durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Armada Imperial Japonesa estaba muy cerca de derrotar esa parte del mundo".Predijo que el Pacífico Sur se "militarizaría" en los próximos cinco a siete años, a medida que los estadounidenses inviertan dinero para mantener fuera a China."Cuando los chinos comenzaron a obtener privilegios especiales en las Islas Salomón, uno de ellos era una posible base naval allí", explicó. "Y esa base naval, en lo que respeta a los australianos y los estadounidenses, tiene fines hostiles".Siracusa dijo que "cuando se trata de los chinos en el vecindario, los estadounidenses equiparan las capacidades chinas con las intenciones chinas. Entonces, es posible que China tenga la capacidad para poner barcos en el área o una influencia en el área. ¿Qué van a hacer con eso? Bueno, los estadounidenses han llegado a la conclusión de que los chinos solo están involucrados en estas actividades particulares y en nombre de un panorama más amplio, en el orden más amplio de las cosas, y ese es el dominio chino de esta parte del Pacífico. Es difícil que esta zona no se militarice. Casi imposible".

