China protesta contra la discriminación de sus compañías por EEUU

Anteriormente, la agencia Reuters, al citar al presidente de la comisión especial para China, Mike Gallagher, comunicó que el Departamento de Comercio de EEUU planea añadir a la lista negra a la fabricante de semiconductores ChangXin Memory Technologies (CXMT) tras la prohibición introducida por China de adquirir productos de la compañía estadounidense Micron. La diplomática subrayó que la práctica discriminatoria hace un serio daño a los vínculos económicos y comerciales normales y a la cooperación entre China y EEUU, viola las reglas del mercado y socava la estabilidad de la cadena global de fabricación y suministros, y agregó que China seguirá tomando medidas para proteger los legítimos derechos e intereses de sus compañías. El 21 de mayo, el departamento chino de gestión del ciberespacio declaró que la compañía estadounidense Micron, fabricante de semiconductores, falló el examen de ciberseguridad, por lo cual los operadores de la infraestructura clave de información tendrán que dejar de comprar chips de la Micron. A finales de abril, el periódico The Financial Times informó que las autoridades de EEUU pidieron a Corea del Sur que inste a sus productores de chips a no venderlos en el mercado chino, si resulta prohibida allí la actividad de la Micron.

