"El G7 tiene un miedo pavoroso a perder el liderazgo mundial"

El 'sur global' arremeteLa avalancha multilateralista se está tragando a pasos agigantados al unipolarismo dictatorial de EEUU y sus vasallos que lo apuntalan. Estos palos ya casi no pueden aguantar sus velas. Los sopapos contra el sheriff del 'mundo basado en reglas' esas que dicen, pero que nadie conoce y que no están escritas en ningún lado más que en sus cabecitas 'excepcionalistas' son cada vez más frecuentes y contundentes. Son de esos cachetazos que sacuden las muelas.En las últimas horas, ha habido más de un cachetazo. Así, la de la portavoz de la Cancillería china, Hua Chunying, rechazó las declaraciones de miembros del G7, como la del premier británico Rishi Sunak, acerca de que Pekín representa "la mayor amenaza a la seguridad y prosperidad global" y defendió el papel que desempeña Pekín a todo nivel.Hua escribió en su cuenta de Twitter que China es el motor número 1 de la economía mundial [contribuye a un mayor crecimiento que los miembros del G7 combinados], el principal socio comercial de más de 140 países, y el segundo mayor contribuyente a la financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU".Al incidir en que "al mundo real no se le lavará el cerebro ni se le engañará", Hua disparó: "Si China es una amenaza, ¿entonces qué son algunos miembros del G7 que van a la guerra contra Estados soberanos, derrocan Gobiernos extranjeros legítimos, abandonan tratados multilaterales y coaccionan a otros países para que rompan las cadenas de suministro?". Zasca en toda la cara, como dirían en España.Entonces, se difundió una intervención que hizo, ya de regreso de Japón y de la cumbre del G7, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, en una sesión en la Cámara de los Comunes. Al ser preguntado por Jeremy Corbyn, exlíder de la oposición, sobre la iniciativa de paz por parte de varios Estados africanos y la necesidad de entablar negociaciones entre Kiev y Moscú planteada por el mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, Sunak respondió:"Un alto el fuego no es una paz justa y duradera para Ucrania. Rusia llevó a cabo una invasión ilegal y no provocada de otro país. […] La respuesta correcta y única es que Rusia retire sus fuerzas de Ucrania. Todos los planes, enmascarados como planes de paz, son, en realidad, un intento de congelar el conflicto donde está y son absolutamente erróneos y deben ser denunciados", manifestó Sunak este lunes.Pero este mismo lunes también, en otro lado del mundo, donde los imperialistas ya han perdido pie definitivamente, lanzaron una idea bastante distinta a la del premier británico. En Johannesburgo, los líderes de Sudáfrica, Egipto, Zambia, República del Congo, Senegal y Uganda quieren proponer a Ucrania iniciar negociaciones con Moscú, incluso si las tropas rusas permanecen en territorios que Kiev considera como propios.El Dr. en Sociología, historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme advierte que "en el G7 se palpa el miedo, un miedo pavoroso a perder el liderazgo mundial que han tenido estos elitistas del G7 durante mucho tiempo. Miedo a perder el control de la geopolítica internacional, miedo a perder el dominio de las redes internacionales de comercio, y miedo a que China se convierta realmente en la primera potencia del mundo".

