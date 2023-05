https://sputniknews.lat/20230524/el-pentagono-no-puede-esclarecer-el-valor-ni-el-total-de-piezas-de-repuesto-para-sus-f-35-1139790048.html

El Pentágono no puede esclarecer el valor ni el total de piezas de repuesto para sus F-35

24.05.2023
El Pentágono es incapaz de contabilizar los repuestos de su arma más costosa, el caza F-35, los cuales se almacenan en todo el mundo para Estados Unidos y sus...

De acuerdo con el medio del país norteamericano, la información de la GAO ofrece un ejemplo concreto de las "debilidades materiales" de la gestión financiera del Pentágono, derivadas del hecho de que el departamento no haya superado una auditoría por quinto año consecutivo, según detalla el medio.Por esa razón, para realizar la evaluación, la Oficina de Responsabilidad revisó el trabajo de soporte que se le da a la aeronave una vez que es entregada a los clientes internacionales. De esa manera, aseguró, la factura de operación y soporte para el F-35 puede alcanzar una cifra estimada de 1.4 billones de dólares hasta 2088. Los aliados no poseen piezas y recurren al fondo común mundial de repuestos del Departamento de Defensa, que incluye motores, neumáticos, trenes de aterrizaje y elementos como pernos, tornillos y fijaciones.La oficina del programa F-35 del Pentágono no rinde cuentas sobre las piezas, "cuyo valor total se desconoce", según la GAO.A pesar de que "ha dado los pasos iniciales para establecer registros de propiedad, tras gastar cerca de 12 millones de dólares para realizar el inventario", la oficina del programa F-35 fue incapaz de "proporcionar el costo, la cantidad total y las ubicaciones de las piezas de repuesto en el grupo global de repuestos", dijo la oficina. Por consiguiente, consignó la GAO, la falta de visibilidad del inventario "aumenta el riesgo de errores en los estados financieros del Departamento de Defensa y el riesgo de mala gestión del grupo de repuestos globales del F-35".

