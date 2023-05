https://sputniknews.lat/20230524/la-fascinante-diversidad-del-sistema-solar-cometas-asteroides-y-meteoritos-1139810594.html

Si bien la distancia del asteroide con la Tierra es suficiente para considerar al 2023 CL3 como perteneciente a la lista de objetos espaciales que se acercan al planeta y que deben ser estudiados para monitorear posibles amenazas, hay que destacar que aunque se generan muchas noticias sobre el cosmos y los cuerpos celestes, muchas personas desconocen por completo la diferencia entre lo que es un cometa, un asteroide y un meteorito.Los cometas son uno de los cuerpos celestes más fascinantes del universo. Tienen órbitas muy elípticas y pueden tardar años o incluso siglos en completar una sola vuelta alrededor del sol. Los asteroides son rocas espaciales más pequeñas que orbitan alrededor del sol, no tienen colas, y están compuestos principalmente por roca y metal. Los científicos estudian estos cuerpos celestes para aprender más sobre la formación del sistema solar y para desarrollar métodos para proteger la Tierra de impactos potencialmente catastróficos. Mientras, los meteoritos son fragmentos de cometas o asteroides que caen a la Tierra. Estos objetos pueden ser muy pequeños, como granos de arena, o pueden ser lo suficientemente grandes como para causar daños significativos.Ronnie Nader, cosmonauta ecuatoriano, explica que "cada uno de estos cuerpos celestes representa un peligro, no sólo para la tierra, sino para las misiones de exploración espacial, tanto no tripuladas, como tripuladas. Además, el riesgo de que haya un impacto contra el planeta Tierra es real, quizá no ahora, pero si en algún momento. Hoy estamos preparándonos para detectar y prevenir el peligro que representan para la humanidad estos cuerpos celestes, pero hay que seguir trabajando juntos para evitar algo como eso".Invitamos a nuestros oyentes y seguidores de Cuestión Aparte a que nos escriban sobre algún tema interesante que les gustaría oír en el programa. Estaremos encantados de entregárselos. Para ello nos pueden escribir al WhatsApp +79687662874.

