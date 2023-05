Condenan al hombre que puso los pies en el escritorio de Nancy Pelosi durante el asalto al Capitolio

https://sputniknews.lat/20230525/condenan-al-hombre-que-puso-los-pies-en-el-escritorio-de-nancy-pelosi-durante-el-asalto-al-1139835702.html

Richard Barnett había ingresado al despacho de la legisladora durante los disturbios en el Capitolio del 6 de enero del 2021. 25.05.2023, Sputnik Mundo

El hombre, de 63 años, había sido condenado en el mes de enero por cuatro delitos graves y cuatro delitos menores vinculados a su participación en los disturbios del 6 de enero, incluyendo obstrucción de un procedimiento oficial y el porte de un arma peligrosa en un edificio restringido.Barnett participó esa tarde de un mitin cuestionando la legitimidad de la victoria electoral de Joe Biden, y luego ingresó al Congreso junto a cientos de otros manifestantes, entrando a la oficina de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.Una vez allí, el hombre se sentó en la silla de la legisladora y apoyó sus pies en su escritorio de trabajo, una imagen que fue capturada por la prensa y se convirtió en uno de los símbolos de los actos vandálicos llevados adelante ese día.Además, Barnett dejó una carta con insultos para la representante demócrata y se llevó un sobre que estaba en la oficina. Los abogados del hombre argumentaron durante el juicio que su cliente no debería pasar más de seis meses tras las rejas. "El Sr. Barnett es un bombero de 63 años de la zona rural de Arkansas que vino a DC por primera vez para protestar pacíficamente y desafortunadamente se vio envuelto en los eventos que convirtieron un miércoles común en lo que siempre se conocerá como '6 de enero'", declararon.Sin embargo, el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Christopher Cooper, lo condenó a 54 meses de prisión, y tras leer la sentencia, lo acusó de no haber asumido ninguna responsabilidad por sus acciones.Por su parte, Barnett dijo tras conocer su sentencia que "no fue tratado de manera justa", y añadió que "quieren que me arrepienta de cosas que no hice". Al salir del tribunal, dijo además que estaba siendo víctima de una persecución política.

