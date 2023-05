https://sputniknews.lat/20230525/la-vida-de-una-pelicula-no-termina-en-la-sala-mujer-que-cuida-el-tesoro-del-cine-mexicano--video-1139826486.html

"La vida de una película no termina en la sala": mujer que cuida el tesoro del cine mexicano | Video

Mezli Silva es la coordinadora del Acervo Cinematográfico del IMCINE, institución que acaba de cumplir 40 años. Habló con Sputnik sobre los desafíos de su... 25.05.2023, Sputnik Mundo

Desde su auge a fines de la primera mitad del siglo XX, durante el período conocido como la Época del Oro, pasando por las archipopulares cintas de Cantinflas, el cine político y transgresor que sacudió al país en las décadas de 1970 y 1980, y la nueva camada de realizadores que triunfan en la industria y festivales de todo el mundo, el cine mexicano se ha destacado desde sus inicios hasta la actualidad por ser unos de los más originales y aclamados de toda América Latina.Pese a que la producción nacional ha evolucionado y revitalizado sus laureles, son sus grandes ídolos del pasado como María Félix, Dolores del Río o Pedro Armendáriz quienes todavía son sinónimo de cine mexicano, perdurando en el imaginario colectivo e iconográfico del país tanto localmente como alrededor del mundo, donde estas figuras son veneradas.Sin embargo, lo cierto es que la subsistencia de las cintas de estos íconos y de miles más está en manos de un puñado de personas, que con un gran esfuerzo personal y en base a su amor por el cine se encargan de mantener vivo el archivo fílmico del país, desde las primeras películas sonoras hasta las más recientes producciones financiadas por el Instituto Mexicano de Cinematografía, conocido como IMCINE, que acaba de cumplir 40 años de existencia.La institución es una de las encargados de realizar esta tarea de preservación, cuya coordinación está en manos de Mezli Silva, una joven mexicana que lidera el equipo de restauradores y archivistas que desempeñan esta tarea en el predio de la Cineteca Nacional, ubicada al sur de la capital mexicana.Silva recibe a Sputnik en las oficinas del instituto, donde se encuentran las bóvedas que resguardan más de 4 mil títulos mexicanos, unos 18 o 20 mil rollos de película según cálculos de la funcionaria. Estas construcciones, refrigeradas especialmente para permitir la conservación de un material que tiene hasta casi 90 años de existencia, son esenciales para este trabajo de protección del cine mexicano. Las cintas enlatadas se alojan en los kilómetros de estantes que conforman las bóvedas, a las que solo pueden acceder apenas dos personas, una de ellas Silva, para evitar cualquier roce humano con las películas."Siempre explico que la vida de una película no termina en la exhibición en una sala de cine. Una cinta tiene mucho recorrido después de ese momento, y lo que hacemos los que trabajamos en el acervo cinematográfico es encargarnos de ese después", explica Silva.En la práctica, continúa, "lo que hacemos es retardar la degradación de las cintas fílmicas, es decir, conservarlas en temperatura y humedad controladas, mantenerlas catalogadas, mantenerlas en una revisión constante".Al igual que el resto de sus compañeros del acervo, Silva es una autodidacta en el terreno de la preservación de material fílmico, dado que no existe ninguna institución en México que enseñe el oficio."Todos los que trabajamos aquí venimos de otras carreras, como Derecho, Comunicación y Bibliotecología", asegura.Silva reconoce que ser bibliotecóloga le ha servido para encargarse de la cataloguización del material y trabajar con bases de datos, entre otras tareas, pero cuenta que para aprender sobre el manejo y preservación del material fílmico, ha tenido que depender del conocimiento de sus compañeras mayores que trabajan en el acervo desde hace años."Custodiamos la memoria de todos"Silva explica que el trabajo de preservación no solo incluye el material audiovisual, desde la primera película sonora de la historia mexicana ("Santa", de 1932) hasta la transmisión de la boda de las hijas del presidente Luis Echeverría o la visita del entonces papa Juan Pablo II a México, sino también material iconográfico como carteles, fotografías de rodaje y otros elementos publicitarios.Además, la funcionaria supervisa un extenso proceso de digitalización de todo el acervo cinematográfico mexicano que lleva adelante IMCINE, para asegurarse de que, más allá del soporte, las películas mexicanas perduren también en la era del streaming y las plataformas.Pese a todo el arduo trabajo que Silva lleva adelante junto a sus colaboradores, la joven reconoce que obtener recursos públicos para la preservación y digitalización del acervo cinematográfico es una tarea más que difícil, debido a la "poca sensibilidad" que las personas encargadas de las políticas culturales suelen tener."Los que trabajamos aquí estamos custodiando la memoria de todos, el patrimonio de todos. Entonces creo que es algo por lo que tenemos que luchar, sobre todo porque creo que es importante reconocernos en nuestras historias. Porque, al final, el objetivo final del acervo es que la mayor cantidad de personas pueden ver estas películas. Nos pertenecen a todos y todos tenemos derecho a verlas", concluye.

